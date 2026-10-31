Acri, bambino di 5 anni precipita dal balcone di casa: È grave

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Bambino di cinque anni precipita dal balcone ad Acri: ricoverato in rianimazione a Cosenza, la comunità presilana spera.

ACRI (COSENZA)- È con il fiato sospeso la comunità presilana per le condizioni in cui versa un bambino di cinque anni, vittima di un incidente nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre 2026. Per cause ancora da chiarire, il bambino è precipitato dal balcone del secondo piano dell’abitazione in cui risiede, nella centralissima Via Enrico Fermi. Erano circa le 15:00. Dalle notizie raccolte, un parente nella immediatezza avrebbe con la propria auto accompagnato in ospedale il congiunto.

Le condizioni in cui il bambino è giunto al nosocomio hanno suggerito ai sanitari che l’hanno visitato l’immediato trasferimento in elisoccorso all’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza.

PRECIPITA DAL BALCONE DI CASA, È IN RIANIMAZIONE IL BAMBINO DI 5 ANNI

E’ stato portato al reparto di Rianimazione ed è in coma farmacologico. Come sempre accade in questi casi, anche grazie alla cassa di risonanza dei social, la notizia si è diffusa nel centro cittadino nel giro di poco tempo. Dopo una prima reazione di sconcerto, a prevalere è la speranza che tutto possa risolversi per il meglio. Acri ha vissuto nei mesi scorsi una vicenda analoga, fortunatamente risoltasi per il meglio.