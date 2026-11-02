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Unical, 26enne muore dopo una caduta dal ponte Bucci

| 2 Novembre 2026 08:55 | 0 commenti

Unical, 26enne muore dopo una caduta dal ponte Bucci

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Il fatto accaduto nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre all’interno del campus di Rende. Ancora da chiarire le circostanze della morte

RENDE – Un giovane di 26 anni, originario di Paterno Calabro, è morto nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre dopo essere precipitato dal ponte Pietro Bucci, all’interno del campus dell’Unical.

TRAGEDIA ALL’UNICAL

Le circostanze dell’accaduto restano da ricostruire. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica della caduta. Le informazioni disponibili non consentono, al momento, di stabilirne le cause.

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