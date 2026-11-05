Campana, svolta nell’omicidio dell’allevatore Francesco Madera: 2 arresti

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Due arresti per l’omicidio a Campana di Francesco Madera: la Dda di Catanzaro ha individuato il presunto mandante e esecutore. Dietro il delitto una vendetta e la ‘ndrangheta.

CAMPANA (COSENZA) — Svolta giudiziaria nelle indagini sull’omicidio di Francesco Madera, l’allevatore di Campana rinvenuto privo di vita all’interno del proprio fondo agricolo in località Vaccarizzo. Nelle prime ore di oggi, 5 novembre 2026, tra i territori di Campana e Prato, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cosenza, coadiuvati dai colleghi pratesi, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura di Catanzaro a carico di due persone.

I due indagati sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato dalla premeditazione, dall’uso di un mezzo insidioso, nonché dal metodo e dalle finalità mafiose. Gli accertamenti investigativi hanno ricostruito la sequenza dell’agguato. Madera sarebbe stato dapprima raggiunto all’addome da un colpo d’arma da fuoco e, successivamente, ucciso con violenti colpi al cranio inferti con oggetti contundenti. Ricostruzione e quadro indiziario hanno trovato un decisivo riscontro nelle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia. Le parole dello stesso hanno consentito agli inquirenti di delineare con precisione i ruoli dei due fermati, individuando in uno il mandante dell’omicidio e nell’altro l’esecutore materiale.

GLI ARRESTI, IL MOVENTE DELLA VENDETTA E IL RUOLO DEL CLAN DI CASSANO NELL’OMICIDIO A CAMPANA DI MADERA

Alla base del delitto ci sarebbe una vendetta maturata a distanza di circa dieci anni. La vittima, infatti, aveva in passato scontato interamente una condanna per l’omicidio del fratello di uno dei due fermati. Le attività investigative avrebbero inoltre evidenziato il coinvolgimento di esponenti della criminalità organizzata operante nell’area di Cassano allo Ionio, ai quali sarebbe stato affidato il compito di individuare l’esecutore materiale e una persona in grado di conquistare la fiducia della vittima e di attirarla nel luogo predisposto per l’agguato.

Secondo la ricostruzione investigativa, il coinvolgimento della consorteria mafiosa avrebbe avuto la funzione di assicurare la realizzazione del progetto omicidiario e, al contempo, di rafforzare il prestigio criminale, la capacità di intimidazione e il controllo esercitato dall’organizzazione sul territorio. Il decreto di fermo è stato emesso nella fase delle indagini preliminari ed è soggetto alle successive valutazioni dell’autorità giudiziaria competente, secondo le forme e nei termini previsti dalla legge.

La Procura della Repubblica di Catanzaro precisa che: «il procedimento si trova ancora nella fase iniziale e che gli elementi raccolti dovranno essere sottoposti al vaglio giurisdizionale e verificati nelle successive fasi processuali. Nel rispetto dell’articolo 27 della Costituzione e del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagine potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza irrevocabile di condanna».