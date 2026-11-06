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Campana, omicidio Madera: Dopo 5 anni svolta con 2 fermi. La Dda chiude il cerchio sui presunti mandante ed esecutore. L’ombra della cosca Abbruzzese di Cassano allo Ionio.

COSENZA – Svolta nelle indagini sull’omicidio di Francesco Madera, l’allevatore di 55 anni ucciso a Campana nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2019. Due le persone sottoposte a fermo nel corso di un’operazione svolta, ieri mattina, dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Cosenza, col supporto dei militari del Comando provinciale di Prato, tra le due province: si tratta di Renato Salvatore Rossano e Carmine Dennis Rocca, per i quali la Dda di Catanzaro, che coordina le indagini, ipotizza rispettivamente i ruoli di mandante ed esecutore materiale del delitto.

Per entrambi l’accusa è di omicidio aggravato dalla premeditazione, dall’impiego di un mezzo insidioso, dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione dell’attività di un’associazione di tipo mafioso. Il corpo senza vita dell’allevatore – sposato e padre di due figli – fu rinvenuto in un appezzamento di terreno in contrada Vaccarizzo, dove l’uomo svolgeva la propria attività.

LA DINAMICA DELL’OMICIDIO MADEA A CAMPANA E IL MOVENTE LEGATO ALLA VENDETTA

Dagli accertamenti medico-legali, era emerso che Madera fosse stato dapprima raggiunto all’addome da un colpo di arma da fuoco e, successivamente, colpito alla testa con oggetti contundenti, verosimilmente un bastone e una pietra, riportando lesioni gravi che ne avevano cagionato la morte. Ma, già dalle prime fasi investigative, era emerso un dettaglio non di poco conto: l’uomo, infatti, all’epoca, era tornato in libertà dopo aver espiato integralmente una condanna – ridotta in appello a sei anni e otto mesi dagli iniziali 12 – per l’omicidio di Bernardo Rossano, 32 anni, avvenuto dieci anni prima, il 6 febbraio 2009. Madera, reo confesso dell’omicidio, uccise Rossano con due colpi di fucile, in piazza Santa Croce a Campana.

La vittima morì sul colpo e fu proprio l’imprenditore agricolo ad allertare i soccorsi e a consegnarsi ai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, all’origine di quel delitto vi sarebbero stati continui e violenti scontri tra i due per vicende legate ai confini di alcuni terreni e ad alcuni lavori agricoli. È proprio in questo contesto che, a parere di chi indaga, risiede la chiave di volta per comprendere il movente dell’omicidio dell’allevatore: nel desiderio, mai sopito a distanza di dieci anni, da parte del fratello di Rossano – oggi tra gli indagati – di vendicare quella morte.

LE RIVELAZIONI DEL COLLABORATORE E IL RUOLO DELLA ‘NDRANGHETA DI CASSANO

A dare un impulso decisivo alle indagini, le dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie rese dal collaboratore di giustizia Gianluca Maestri, le quali hanno consentito di fare piena luce sui fatti e risalire ai responsabili, ritagliando per ciascuno un ruolo preciso. Rossano, infatti, non avrebbe agito in maniera autonoma: secondo quanto riferito dal pentito, si sarebbe avvalso del contributo della criminalità organizzata di Cassano allo Ionio, in particolare rivolgendosi a Nicola Abbruzzese detto “Semiasse” – all’epoca reggente dell’omonima cosca e anch’egli tra gli indagati – che avrebbe avuto il compito di pianificare l’esecuzione e reclutare i killer.

Rocca sarebbe stata, invece, la persona di fiducia individuata da Rossano per attirare la vittima nel luogo predisposto per l’agguato, mentre Maestri è indagato essendosi autoaccusato di aver partecipato all’omicidio in qualità di esecutore. Secondo la ricostruzione investigativa, il coinvolgimento della consorteria mafiosa avrebbe avuto la funzione di assicurare la realizzazione del progetto omicidiario. Ma quale sarebbe stato il tornaconto per i clan di Cassano nell’eliminare Madera, apparentemente estraneo al contesto criminale? L’ipotesi è che l’omicidio sia servito rafforzare il prestigio criminale, la capacità di intimidazione e il controllo esercitato dall’organizzazione sul territorio.