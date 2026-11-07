Scalea, l’auto finisce nel canale durante il temporale, Roberto Ponzo muore a 36 anni

1 minuto per la lettura

Roberto Ponzo, 36 anni, è morto nella notte, tra il 5 e il 6 novembre 2026, a Scalea, la sua auto, una fiat panda è finita nel canale Tirello durante un temporale. Disposta l’autopsia.

SCALEA – Un uomo di 36 anni, Roberto Ponzo, originario di Sapri e residente a Lauria, ha perso la vita nella notte a Scalea. L’auto sulla quale viaggiava è finita nel canale Tirello, in una zona centrale del paese, mentre era in corso un forte temporale.

L’incidente autonomo si è verificato intorno all’una. La Fiat Panda bianca condotta dal 36enne è stata ritrovata capovolta nel corso d’acqua, il cui livello era cresciuto a causa delle abbondanti precipitazioni.

Incidente mortale a Scalea, perde la vita Roberto Ponzo

La dinamica del sinistro è ancora oggetto di accertamento. In base a una prima ricostruzione, Ponzo avrebbe percorso viale Europa a velocità sostenuta e, arrivato all’intersezione con viale Mediterraneo, lungo la statale 18, avrebbe continuato la marcia fino alla fine della strada.

In quel punto, nei pressi della Torre Talao e dell’omonima struttura alberghiera, l’arteria è chiusa da un’inferriata. L’automobile avrebbe oltrepassato la barriera, precipitando nel canale Tirello per circa 3 metri e capovolgendosi.

I soccorsi e l’autopsia

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Scalea e i vigili del fuoco del locale distaccamento. Gli stessi vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita del 36enne; il servizio funebre Tarallo ha poi provveduto alla ricomposizione della salma.

Il magistrato di turno ha disposto l’esame autoptico. Il corpo di Roberto Ponzo è stato trasferito nella notte a Catanzaro. L’autopsia e gli ulteriori accertamenti dei carabinieri dovranno contribuire a chiarire quanto accaduto. Tra le verifiche in corso potrebbe esserci anche l’acquisizione di eventuali immagini di videosorveglianza della zona.