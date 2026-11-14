Ancora sangue sulle strade calabresi, 4 morti e 1 ferito in un incidente a San Fili

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Gravissimo incidente stradale a San Fili lungo la strada statale 107 Silana-Crotonese nel Cosentino, il bilancio di uno scontro frontale tra due auto è di 4 morti e un ferito

SAN FILI (COSENZA) – Un bilancio gravissimo di quattro morti e un ferito grave (oltre a due feriti meno gravi) quello di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Statale 107 “Silana Crotonese”, nel territorio comunale di San Fili, in provincia di Cosenza.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, due autovetture si sono scontrate violentemente all’interno della galleria Fiego di San Fili. L’impatto è stato particolarmente violento. Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte cinque ambulanze del servizio di emergenza 118. Presenti anche i Vigili del Fuoco per l’estrazione delle persone rimaste incastrate nelle lamiere. Necessario, inoltre l’elisoccorso, atterrato sul campo sportivo comunale di San Fili. Il ferito in condizioni più critiche è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Annunziata” di Cosenza. Mentre gli altri due feriti, dopo i primi soccorsi, hanno ricevuto assistenza presso l’ospedale di Paola.

La circolazione lungo l’arteria stradale è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per diverso tempo. Provvedimento necessario per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito. Il traffico, quindi, è stato deviato su strade locali con indicazioni segnalate sul posto per tutta la durata dell’intervento. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, in particolare i Carabinieri della Radiomobile di Cosenza e i soccorsi sanitari, per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino della circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Alle forze dell’ordine affidato il compito di effettuare i rilievi ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente