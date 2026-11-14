Ancora sangue sulle strade calabresi, 5 morti in un incidente a San Fili

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Gravissimo incidente stradale a San Fili lungo la strada statale 107 Silana-Crotonese nel Cosentino, il bilancio di uno scontro frontale tra due auto è di 5 morti

SAN FILI (COSENZA) – Un bilancio gravissimo di cinque morti, quattro deceduti sul colpo e una quinta persona ferita gravemente e deceduta successivamente in ospedale, quello di un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Statale 107 “Silana Crotonese”, nel territorio comunale di San Fili, in provincia di Cosenza.

Per cause il cui accertamento è affidato ai Carabinieri con il coordinamento della Procura di Cosenza, due autovetture, una Jaguar e una Opel Mokka, si sono scontrate violentemente all’interno della galleria Fiego nei pressi di San Fili nel cosentino. L’impatto tra i due mezzi si è rivelato particolarmente violento. Immediato l’intervento sul posto dei soccorsi.

Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono giunte cinque ambulanze del servizio di emergenza 118. Presenti anche i Vigili del Fuoco provenienti da Rende e Cosenza impegnati soprattutto nell’estrazione delle persone rimaste incastrate nelle lamiere delle due vetture. Necessario, inoltre, l’intervento dell’elisoccorso, atterrato sul campo sportivo comunale di San Fili.

A perdere la vita subito nell’incidente al momento dell’impatto tre occupanti della Jaguar, riconducibili allo stesso nucleo familiare, e il conducente della Opel Mokka. La quinta persona è, invece, deceduta successivamente in ospedale. I sanitari hanno tentato di salvarla senza però riuscirci a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro.

CHI SONO LE VITTIME DELL’INCIDENTE STRADALE DI SAN FILI

In particolare, a perdere la vita nel drammatico incidente sono stati l’imprenditore edile di Rende, Alfredo Spizzirri (50 anni), la sua compagna Barbara Beltrano (45 anni deceduta in ospedale), la mamma e la zia di Spizzirri Annamaria Sicilia (84 anni) e Carmela Sicilia (86 anni), e la conducente dell’Opel Mokka. La donna ferita in condizioni più critiche, la compagna dell’imprenditore Spizzirri, Barbara Beltrano, che viaggiava anch’essa a bordo della Jaguar, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Annunziata” di Cosenza. Alfredo Spizzirri e Annamaria Sicilia Barbara Beltrano

Purtroppo il ricovero non è bastato a salvarle la vita ed è morta alcune ore dopo in ospedale. Mentre gli altri due feriti, dopo i primi soccorsi prestati sul posto, hanno ricevuto assistenza presso l’ospedale di Paola.

INCIDENTE STRADALE A SAN FILI, TRAFFICO DEVIATO PER EFFETTUARE I SOPRALLUOGHI

La circolazione lungo l’arteria stradale è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per diverso tempo. Provvedimento necessario per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito. Il traffico, quindi, è stato deviato su strade locali con indicazioni segnalate sul posto per tutta la durata dell’intervento. La deviazione è verso la strada ‘Della Falconara’, uscita in direzione Paola al km 16,800 sulla vecchia statale 107.

Sul posto, come detto, sono intervenuti diversi operatori impegnati nelle varie fasi dell’intervento. In particolare, presente il personale Anas, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, nello specifico i Carabinieri di Cosenza e i soccorsi sanitari. Tutti a vario titolo impegnati, per aiutare le vittime, gestire la viabilità e per le operazioni di ripristino della circolazione. Un lavoro di squadra per riportare la strada in sicurezza nel più breve tempo possibile. Ai carabinieri della Compagnia di Rende, guidati dal capitano Andrea Aiello, con il coordinamento della Procura di Cosenza, il compito di effettuare i rilievi ai fini della ricostruzione della dinamica dell’incidente