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Grave infortunio sul lavoro in un cantiere nell’area di Corigliano, operaio di 20 anni operato a Cosenza, è in prognosi riservata. Sulla vicenda si accendono i riflettori delle autorità competenti per verificare la regolarità delle misure di sicurezza.

Nuova pagina di cronaca nera e profonda apprensione a causa di un grave infortunio sul lavoro consumatosi all’interno di un cantiere edile nella zona di Corigliano. Un ragazzo di appena vent’anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato improvvisamente da una copertura mentre era impegnato in alcune mansioni in quota.

​Secondo quanto emerso dai primi riscontri investigativi, il giovane operaio si trovava sul tetto dello stabile quando, per circostanze ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso l’equilibrio compiendo un rovinoso volo nel vuoto.

OPERAIO DI 20 ANNI, GRAVE DOPO INCIDENTE SUL LAVORO

Le condizioni del lavoratore sono apparse immediatamente disperate ai soccorritori. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e, constatata la gravità dei traumi riportati nell’impatto, ha richiesto l’intervento tempestivo di un elisoccorso. Il velivolo sanitario è atterrato nei pressi dell’area interessata per procedere al trasferimento d’urgenza del ventenne verso l’ospedale civile “Annunziata” di Cosenza.

IL RICOVERO ALL’ANNUNZIATA DI COSENZA

Presso il nosocomio bruzio, il paziente è stato immediatamente affidato alle cure del reparto di chirurgia per essere sottoposto a un complesso e delicato intervento operatorio. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata, con i medici che mantengono il massimo riserbo sull’evoluzione clinica.

​Nel frattempo, sul luogo dell’incidente sono scattate le verifiche istituzionali: gli organi preposti alla vigilanza e alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, insieme alle forze dell’ordine, hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto e accertare la scrupolosa osservanza delle normative antinfortunistiche all’interno del cantiere edile.