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Strage sulla statale 107. Sbandata e invasione di corsia per evitare un altro veicolo?

Fascicolo aperto per omicidio stradale plurimo contro ignoti

COSENZA – La Procura di Cosenza indaga per accertare la dinamica del drammatico incidente costato la vita a cinque persone lo scorso sabato, 14 novembre, lungo la strada statale 107, all’interno della galleria “Fiego”. Il pubblico ministero Donatella Donato, titolare del fascicolo – aperto, al momento, per “omicidio stradale plurimo contro ignoti” – ha disposto l’autopsia sui corpi dell’imprenditore edile cinquantenne Alfredo Spizzirri, della madre Annamaria e della zia Carmela Sicilia, rispettivamente di 84 e 86 anni, della fidanzata Barbara Beltrano, 44, e di Anna Pollaci, 82, di origini siciliane ma residente a Mendicino, che sarà eseguita nelle prossime ore.

STRAGE STATALE 107, SI INDAGA SULLA DINAMICA DEL TERRIBILE INCIDENTE

Lo scopo dell’indagine – con entrambi i conducenti deceduti e la conseguente estinzione del reato di omicidio stradale da un punto di vista penale – è chiarire ogni aspetto del sinistro e stabilire quale sia stata la causa del violentissimo impatto tra la Jaguar, condotta da Alfredo Spizzirri, e la Opel Mokka, guidata da Anna Pollace, oltre a verificare eventuali responsabilità. A tal fine, entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro per consentire gli accertamenti del caso.

Cosa è accaduto quella mattina, in quel tratto di asfalto bagnato dalla pioggia e già teatro di diversi incidenti mortali? Secondo quanto emerso dai primi rilievi stradali, le due vetture procedevano in due sensi di marcia opposti, e non nello stesso senso, come trapelato in un primo momento: in particolare, la Jaguar era diretta da Cosenza verso il Tirreno; la Mokka, invece, procedeva da Paola in direzione Cosenza.

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LE RICOSTRUZIONI DELL’INCIDENTE

Da una prima – e ancora parziale – ricostruzione, anche sulla base dei segni ancora presenti sull’asfalto che indicherebbero un moto di “imbardata”, la Jaguar, invece di prendere la curva, sarebbe andata in rotazione, invadendo la corsia opposta occupata dalla Mokka. Ma perché il conducente della Jaguar avrebbe dovuto effettuare una manovra del genere? Se tale ricostruzione fosse confermata, quali fattori avrebbero potuto causare la rotazione della Jaguar e la successiva collisione con l’altra auto guidata dalla donna?

L’IPOTESI DI UN TERZO MEZZO

È a questo proposito che avanza e si fa strada l’ipotesi, ancora da verificare, di un terzo mezzo presente sulla carreggiata. Un veicolo che, probabilmente, Spizzirri avrebbe cercato di schivare. Ma si tratta di una versione ancora al vaglio degli inquirenti, che dovrà essere corroborata, in particolare, dall’analisi sulle centraline e sulla vernice dei mezzi. Anche gli esiti delle autopsie potranno fornire elementi utili ad avere un quadro più nitido della dinamica.

IL CORDOGLIO

Intanto, si moltiplicano i messaggi di cordoglio e le dediche sui social per le cinque vittime: a Rende, dove tutti conoscevano Alfredo e Barbara, la comunità non si dà pace e attende la fissazione dei funerali per l’ultimo saluto alla giovane coppia e alle due sorelle, Annamaria e Carmela. E anche a Mendicino in molti ricordano il sorriso e la gentilezza di Anna Pollaci, rimasta nel cuore delle tante persone che l’hanno conosciuta.