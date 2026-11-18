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Tragedia sul lungomare di Paola: una donna di 84 anni è stata travolta da un’auto muore poco dopo il ricovero a Cosenza.

PAOLA (COSENZA) – Dramma nella giornata di oggi sulla costa tirrenica cosentina, dove un’anziana di 84 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’autovettura lungo il lungomare di Paola. La donna è deceduta all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza a causa delle gravissime ferite riportate nel violento impatto.

LA DONNA È STATA TRAVOLTA SUL LUNGOMARE DI PAOLA E L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO

Secondo quanto ricostruito finora, l’ottantaquattrenne stava passeggiando sul lungomare della cittadina tirrenica quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata centrata in pieno da un’auto in transito. Scattato immediatamente l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla vittima. Valutato il quadro clinico immediatamente apparso disperato e la gravità dei traumi riportati nell’investimento, i soccorritori hanno disposto l’intervento urgente dell’elisoccorso per trasferire la paziente nel più attrezzato presidio ospedaliero del capoluogo bruzio. Nonostante la tempestività dei soccorsi e il trasferimento in volo, il cuore dell’anziana ha cessato di battere poco dopo l’arrivo al nosocomio di Cosenza.