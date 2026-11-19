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Una seconda rapina a mano armata, in meno di cinque mesi, sempre nella stessa gioielleria: è successo a Castrovillari nel centro commerciale Le Vigne

Castrovillari – Nuova rapina a mano armata nella gioielleria Stroili del centro commerciale “Le Vigne” di Castrovillari. Un “colpo” fulmineo. Si tratta del secondo assalto subito dallo stesso punto vendita in meno di cinque mesi. Secondo una prima ricostruzione, ad agire sono state almeno tre persone armate e con il volto travisato. I malviventi hanno fatto irruzione all’interno del negozio dando vita a un’azione fulminea, studiata nei minimi dettagli per ridurre al minimo i tempi di permanenza sul posto. In pochi istanti hanno infranto le vetrinette espositive, arraffando monili d’oro e preziosi di vario genere, per poi darsi alla fuga prima che potesse scattare qualsiasi contromisura efficace.

Stando ai primi riscontri, fuori dal centro commerciale ad attendere il commando c’era quasi certamente un complice a bordo di un’automobile, pronto a favorire il rapido allontanamento. Quando sono giunte sul posto i militari della compagnia dei carabinieri di Castrovillari, guidati dal capitano Michelangelo Iocolo, i rapinatori avevano già fatto perdere le proprie tracce.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Sull’episodio indagano gli uomini dell’Arma della locale compagnia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del colpo e risalire all’identità dei responsabili. Un ruolo centrale avranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia quelli interni alla gioielleria sia quelli installati nelle aree comuni e nei pressi del centro commerciale, oltre a eventuali testimonianze raccolte tra i presenti a quell’ora nei negozi del centro commerciale e tra gli addetti ai lavori.

Resta ancora da quantificare con precisione l’ammontare complessivo della refurtiva.

La vicenda riapre inevitabilmente la ferita di un precedente episodio analogo. Lo scorso 17 giugno, intorno a mezzogiorno, cinque rapinatori con il volto coperto avevano fatto irruzione nella stessa gioielleria, fracassando le vetrinette e portando via oro e gioielli. Due colpi in cinque mesi.