1 minuto per la lettura
Incendio allo Scalo di Corigliano-Rossano, distrutta auto di un’avvocatessa. I carabinieri indagano sulle cause, senza escludere l’ipotesi dolosa
È avvolta da diversi interrogativi la vicenda dell’auto andata in fiamme nella serata di ieri, giovedì 19 novembre 2026, a Corigliano-Rossano, riconducibile a un’avvocatessa del posto. Il rogo ha interessato una Toyota ibrida a benzina, distrutta dalle fiamme, e su cui gli investigatori stanno valutando anche l’ipotesi dell’origine dolosa.
AUTO AVVOCATESSA IN FIAMME
Secondo quanto emerso, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, in una fascia oraria compresa tra le 18:30 e le 19:00, nell’area dello Scalo coriglianese, tra la zona della rotatoria e un parcheggio compreso tra via Pier Tommaso Pugliesi e via Nazionale.
SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO
Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona circostante, insieme ai carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale, impegnati nei primi rilievi e nella raccolta di elementi utili a chiarire quanto accaduto.
INDAGINI IN CORSO
Al momento la dinamica resta da definire con precisione: non sono stati resi noti dettagli che confermino un gesto volontario, né è ancora chiaro il punto d’innesco o se l’origine del rogo sia tecnica o esterna. Le verifiche proseguono per accertare l’esatta natura dell’accaduto.
LEGGI ANCHE: Corigliano Rossano, ennesima auto in fiamme allo Scalo
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA