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Incendio allo Scalo di Corigliano-Rossano, distrutta auto di un’avvocatessa. I carabinieri indagano sulle cause, senza escludere l’ipotesi dolosa

È avvolta da diversi interrogativi la vicenda dell’auto andata in fiamme nella serata di ieri, giovedì 19 novembre 2026, a Corigliano-Rossano, riconducibile a un’avvocatessa del posto. Il rogo ha interessato una Toyota ibrida a benzina, distrutta dalle fiamme, e su cui gli investigatori stanno valutando anche l’ipotesi dell’origine dolosa.

AUTO AVVOCATESSA IN FIAMME

Secondo quanto emerso, l’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, in una fascia oraria compresa tra le 18:30 e le 19:00, nell’area dello Scalo coriglianese, tra la zona della rotatoria e un parcheggio compreso tra via Pier Tommaso Pugliesi e via Nazionale.

SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona circostante, insieme ai carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale, impegnati nei primi rilievi e nella raccolta di elementi utili a chiarire quanto accaduto.

INDAGINI IN CORSO

Al momento la dinamica resta da definire con precisione: non sono stati resi noti dettagli che confermino un gesto volontario, né è ancora chiaro il punto d’innesco o se l’origine del rogo sia tecnica o esterna. Le verifiche proseguono per accertare l’esatta natura dell’accaduto.