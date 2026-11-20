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Tentato femminicidio a Cosenza, uomo di 80 anni accoltella nel sonno la moglie coetanea, attualmente ricoverata e sotto osservazione

TENTATO femminicidio nei giorni scorsi a Cosenza. Un uomo di oltre 80 anni avrebbe cercato di uccidere a coltellate la moglie, all’incirca della stessa età, all’interno del loro appartamento in via Popilia. L’episodio si è verificato nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre scorsi. Da quanto si apprende, al momento dell’aggressione la donna si trovava in camera da letto, dove stava riposando quando, improvvisamente, il marito si sarebbe scagliato contro di lei.

Sul posto sono intervenute le Squadre Volanti della Polizia di Stato. La donna, rimasta ferita, è stata accompagnata in ospedale, dove le sue condizioni sono tenute sotto stretta osservazione dai medici. Anche l’uomo è attualmente ricoverato nel reparto di Geriatria per accertamenti sul suo stato di salute ed è piantonato dagli agenti. Nei suoi confronti è stata attivata la procedura del Codice Rosso, dopo che la Procura della Repubblica, guidata dal procuratore Vincenzo Capomolla, è stata informata dei fatti e disposto l’apertura di un’indagine.

Al vaglio degli inquirenti, la dinamica dei fatti che – da quanto filtra – non si sarebbero verificati al culmine di un litigio tra i due coniugi – il movente che avrebbe indotto l’anziano a perpetrare l’aggressione nei confronti della moglie e anche le testimonianze dei vicini. Un episodio che sarebbe potuto degenerare in qualcosa di ben più grave. Una tragedia fortunatamente solo sfiorata su cui adesso le indagini dovranno fare chiarezza.