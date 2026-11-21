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Misura cautelare in carcere per un uomo accusato di tentato omicidio a Cosenza, i fatti risalgono allo scorso 20 ottobre

COSENZA – Nella mattinata del 21 novembre 2026, in Cosenza, personale della Squadra Mobile della Questura di Cosenza, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Cosenza, ha dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Cosenza, nei confronti di un soggetto, sulla base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di tentato omicidio.

Il provvedimento, emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza ed eseguito in data odierna, riguarda la vicenda relativa all’aggressione, ai danni della vittima, avvenuta a Cosenza in data 20.10.2026. Gli approfondimenti investigativi, acquisiti a seguito delle accurate indagini delegate alla Squadra Mobile di Cosenza, si sono sviluppati attraverso l’analisi delle immagini degli esercizi commerciali presenti nel luogo teatro dell’aggressione e le assunzioni di sommarie informazioni.

In particolare, l’esame delle immagini estrapolate dei sistemi di videosorveglianza ha permesso – nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa – di ricostruire la dinamica del fatto, nel senso che l’autore colpiva la vittima alla testa con una bottiglia di vetro nonché con calci all’addome dopo che la vittima era caduta a terra, e di individuare, sul piano della gravità indiziaria, l’autore del grave fatto. Presso il pronto soccorso del locale nosocomio, alla persona offesa diagnosticarono trauma cranico e vomito.