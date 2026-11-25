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Incendiata nel centro storico di Paola l’auto dell’Ecotec: indagano i carabinieri, ferma condanna dal sindaco Roberto Perrotta.

PAOLA — È andata quasi distrutta la Fiat Panda dell’Ecotec data alle fiamme nel centro storico di Paola, nei pressi dell’ex sede dell’Ufficio tecnico comunale. Il rapido spegnimento del rogo ha limitato le conseguenze per il fabbricato e per le altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Paola, chiamati a ricostruire la dinamica dell’incendio e a identificarne i responsabili. La vettura appartiene alla società che gestisce per il Comune l’acquedotto e il servizio di depurazione. Uno dei punti da chiarire è che cosa sia accaduto attorno alla Panda prima che divampassero le fiamme. I militari stanno verificando se vi siano telecamere rivolte verso il punto in cui si trovava l’auto. Gli accertamenti riguardano sia gli impianti a servizio degli uffici pubblici sia quelli delle proprietà private vicine. Resta da stabilire se abbiano registrato immagini utili a ricostruire l’episodio. Anche il movente è da chiarire.

INCENDIATA L’AUTO DELL’ECOTEC: LA CONDANNA DEL SINDACO DI PAOLA

Il sindaco Roberto Perrotta ha espresso, a nome dell’amministrazione comunale, “vicinanza e solidarietà all’azienda e ai suoi lavoratori”. Nel condannare il gesto, il primo cittadino ha ricordato il ruolo di chi assicura ogni giorno alla città due servizi essenziali come la distribuzione dell’acqua e la depurazione. Perrotta ha richiamato il valore del rispetto della legalità e ha auspicato che le indagini consentano di fare piena luce sull’accaduto e di individuare i responsabili.