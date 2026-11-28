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Una donna di origine africana, della quale fino a tarda sera non sono state rese note le generalità, è morta dopo essere stata investita sulla Strada statale 106 ionica nei pressi di un centro commerciale nell’area urbana di Corigliano Rossano.

La donna, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, stava attraversando la strada quando è stata travolta da un’auto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili.

In corso le indagini delle forze dell’ordine per stabilire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.