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Stephen Treauser è la giovane donna travolta mentre percorreva a piedi la ss 106 nei pressi di Corigliano-Rossano lo scorso 28 novembre 2026

CORIGLIANO ROSSANO – Una donna di 31 anni, di origine africana, è morta dopo essere stata investita da un’auto sulla Statale 106, nella zona industriale di Corigliano-Rossano. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 28 novenbre 2026, all’altezza dell’incrocio del centro commerciale I Portali. La vittima, Stephen Treauser, madre di due bambini, stava percorrendo a piedi la strada quando è stata travolta dal veicolo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 di Rossano, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

BASTA VITTIME RICOSTRUSCE IL TRAGICO INCIDENTE SULLA 106 DOVE HA PERSO LA VITA STEPHEN TREAUSER

A ricostruire la storia della giovane vittima è Fabio Pugliese, dell’associazione “Basta Vittime sulla Strada Statale 106”, che ha affidato a una lunga nota il proprio cordoglio, denunciando anche le circostanze successive al tragico investimento.

«Dietro ogni vittima della Strada Statale 106 c’è una storia. Una vita. Una famiglia. Ci sono sogni che si stavano ancora costruendo e persone che, improvvisamente, vengono private del proprio futuro. Stephen Treauser aveva soltanto 31 anni. Era una moglie, ma soprattutto una mamma innamorata dei suoi due bambini, ai quali dedicava ogni sacrificio, ogni fatica, ogni pensiero».

LA GIOVANE SPOSATA E CON DUE FIGLI VIVEVA A CORIGLIANO-ROSSANO E LAVORAVA IN UN MAGAZZINO DI AGRUMI

La giovane viveva da anni a Corigliano-Rossano, dove era conosciuta e benvoluta. Durante il periodo estivo vendeva le proprie creazioni artigianali sul lungomare di Schiavonea per contribuire al sostentamento della famiglia. Aveva appena concluso il proprio turno di lavoro quando è stata investita.

«Ieri sera (il 28 novembre 2026) – racconta Pugliese – aveva appena terminato un’altra faticosa giornata di lavoro in un magazzino di agrumi della zona industriale. Stava raggiungendo l’area del centro commerciale I Portali per prendere l’autobus e tornare a casa. Non aveva un’automobile, non poteva permettersela. Come tante altre persone, dopo una giornata trascorsa a lavorare, doveva affidarsi ai mezzi pubblici per fare ritorno dalla propria famiglia. Ma a casa, ieri sera, Stephen non è mai arrivata».

IL CORPO SULL’ASFALTO PER QUATTRO ORE IN ATTESA DEL MEDICO LEGALE

A suscitare l’indignazione dell’esponente dell’associazione sono anche i tempi trascorsi prima della rimozione della salma. Secondo quanto riferito da Pugliese, infatti, il corpo della giovane sarebbe rimasto sull’asfalto per circa quattro ore, in attesa dell’arrivo del medico legale, fino alle 00.30 circa.

«Una situazione che considero indegna del rispetto che si deve alla vita umana e della dignità che dovrebbe essere garantita a ogni persona, anche dopo la morte. Non possiamo abituarci neppure a questo. Non possiamo considerare normale ciò che normale non dovrebbe mai essere».Il pensiero di Pugliese si rivolge soprattutto ai due figli della vittima e al marito, improvvisamente privati della presenza della giovane donna. Una tragedia che richiama ancora una volta l’attenzione sulle conseguenze umane e familiari degli incidenti lungo l’arteria ionica, troppo spesso raccontati attraverso il solo bilancio delle vittime.

«Da oggi quei bambini non potranno più correre incontro alla loro mamma. Non potranno più stringerla, cercare il suo abbraccio, ascoltare la sua voce. Cresceranno con una presenza che continueranno ad amare, ma che non potranno più avere accanto. E questa è forse la cosa più ingiusta e dolorosa di tutte. A Stephen non possiamo restituire la vita. Ma possiamo e dobbiamo restituirle almeno la dignità di una storia che merita di essere conosciuta, raccontata e ricordata».

PUGLIESE: «STEPHEN ERA UNA DONNA CHE LAVORAVA, LOTTAVA E SOGNAVA UN FUTURO MIGLIORE»

Nel manifestare la propria vicinanza ai familiari e alle tante persone che conoscevano la giovane, Pugliese ha infine invitato la comunità a rivolgere una preghiera alla vittima e ai suoi cari.

«Stephen aveva soltanto 31 anni. Non era un numero, non era una statistica, non era l’ennesimo incidente sulla Statale 106. Era una donna che lavorava, che lottava, che sognava. Era una mamma che voleva soltanto regalare un futuro migliore ai suoi figli. E quei due bambini, da oggi, dovranno imparare a vivere con la sua assenza. Non dimentichiamolo mai. Perché dietro ogni vittima della strada c’è una vita che meritava di continuare».