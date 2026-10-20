Uno sportello multilingue per tutelare i lavoratori stranieri

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Lavoro e dignità: all’Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza apre lo sportello multilingue per la tutela dei lavoratori stranieri

COSENZA – Uno spazio sicuro, accessibile e riservato, pensato per ascoltare, orientare e proteggere. Nasce il 21 ottobre 2026, presso la sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza -ore 12:00-, lo Sportello multilingue dedicato alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo.

Un presidio concreto al servizio dei diritti e della dignità del lavoro che rappresenta un punto di riferimento stabile per le lavoratrici e i lavoratori stranieri. Si offre loro informazioni chiare, supporto qualificato e mirato verso percorsi di emersione, tutela della persona e legalità. Un luogo in cui far emergere criticità sommerse e fornire risposte.

I DETTAGLI DEL SERVIZIO

Il servizio sarà attivo il secondo e il quarto mercoledì di ogni mese e, per garantire la massima accessibilità e rispondere in modo flessibile ai bisogni del territorio, sarà disponibile su appuntamento concordato anche in giornate diverse da quelle sopra indicate.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del progetto Alt Caporalato T.R.E. – Tutela, Resilienza ed Emersione1. La stessa è promossa dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) in collaborazione con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Un modello operativo integrato che mette in sinergia competenze ispettive e mediazione culturale, grazie alla presenza congiunta di ispettori del lavoro e mediatori Oim. Una combinazione che rafforza l’efficacia dell’ascolto, della presa in carico e dell’assistenza, in un contesto protetto e attento alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori.

STRUMENTO DI PREVENZIONE

Con l’apertura dello Sportello multilingue si compie un passo significativo nel rafforzamento della rete territoriale di tutela, rendendo più semplice e diretto l’accesso ai servizi. Lo Sportello rappresenta uno strumento per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni dello sfruttamento lavorativo e della tratta di esseri umani. Il progetto Alt Caporalato T.R.E. è finanziato dalla Direzione generale immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami) 2021–2027. Un’iniziativa che valorizza la collaborazione tra istituzioni nazionali e organizzazioni internazionali a tutela del lavoro.