Cosenza, cerimonia per i primi 40 laureati in Infermieristica dell’Unical

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Nel complesso di San Domenico a Cosenza la cerimonia della consegna degli attestati ai primi 40 laureati in Infermieristica dell’Unical

COSENZA – Sotto la benedizione di San Domenico, all’interno del Complesso monastico si è scritta una pagina storica per l’Università della Calabria, per il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione e per l’intero sistema assistenziale regionale: sono state consegnate le pergamene ai primi 40 neolaureati in Infermieristica dell’Unical.

La mattinata di ieri (14 novembre 2026) si è tinta di profonda emozione, culminando nel solenne giuramento prestato dalle nuove infermiere e dai nuovi infermieri davanti alle famiglie e alle massime autorità istituzionali e sanitarie.

IL RETTORE GRECO AI LAUREATI: «LA VOSTRA MISSIONE È SAPERSI PRENDERE CURA DELLE PERSONE»

A testimoniare la portata dell’evento, oltre ai vertici dell’Ateneo e del corso di laurea, erano presenti il sindaco di Cosenza Franz Caruso, i vertici dell’Azienda ospedaliera bruzia e i rappresentanti dell’Ordine delle professioni infermieristiche.

A rivolgere l’augurio istituzionale ai ragazzi è stato il rettore Gianluigi Greco, che nel suo intervento ha richiamato il cuore etico della professione: «In questi anni di studio avete imparato come si curano i pazienti, ma soprattutto avete compreso il senso più autentico della vostra missione, che è sapersi prendere cura delle persone». Un messaggio chiaro per chi, da oggi, entra in corsia con il compito di fare la differenza.

LEONE RIPERCORRE LA GENESI DI QUESTO TRAGUARDO

A ripercorrere la genesi di questo traguardo è stato l’ex rettore Nicola Leone, sotto il cui mandato è nato e cresciuto l’ambizioso progetto “Unical per la Sanità”. «Ho vissuto uno dei momenti più emozionanti di un percorso che, opportunamente sostenuto, restituirà al territorio frutti sempre più preziosi» ha commentato Leone, ricordando come ai primi 40 laureati se ne aggiungeranno presto altri 60, completando una prima coorte di circa cento professionisti.

Un’iniezione di forze fresche vitale per la Calabria, dove la carenza di personale sanitario rappresenta un’emergenza cronica: negli ospedali della regione mancano oltre 1.200 infermieri, un dato che supera le 2.000 unità se si include l’assistenza territoriale. Poiché la laurea in Infermieristica è immediatamente abilitante con l’iscrizione all’Ordine, questi giovani sono pronti fin da subito a entrare in servizio.

IL POLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELL’UNICAL NEL COMPLESSO DI SAN DOMENICO A COSENZA

«Quando abbiamo attivato Medicina, Infermieristica e Fisioterapia, creando il Polo Universitario delle Professioni Sanitarie a San Domenico, avevamo due obiettivi: offrire ai giovani una formazione d’eccellenza senza costringerli ad emigrare e migliorare la sanità calabrese» ha sottolineato Nicola Leone. Una scommessa vinta fin dall’ottobre 2023, quando il corso debuttò registrando un boom di domande pari al quadruplo dei posti disponibili.

Nel bilancio di questa giornata, Leone ha voluto ringraziare chi ha reso possibile il successo didattico, fatto di laboratori innovativi e stretta integrazione con le strutture sanitarie: dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Caruso, per la concessione degli spazi di San Domenico, fino al professor Nicola Ramacciatti. Docente di Scienze Infermieristiche, Ramacciatti ha scelto di lasciare Perugia, dove coordinava i corsi infermieristici dell’ateneo umbro, per scommettere come pioniere sull’avventura calabrese, rivelandosi determinante per la qualità del percorso formativo.

«CREARE LE CONDIZIONI LAVORATIVE PER RESTARE IN CALABRIA»

La festa si chiude con un appello condiviso rivolto alle istituzioni regionali e nazionali: creare le condizioni lavorative affinché questi giovani possano restare in Calabria. Formare infermieri d’eccellenza è un risultato straordinario, ma riuscire a trattenerli al servizio della propria terra sarà la vera sfida vinta per il futuro della salute pubblica.

«Siamo estremamente orgogliosi di vedere i primi giovani laureati, un traguardo fortemente voluto e sostenuto anche dal nostro Ordine», sottolinea con soddisfazione il presidente dell’Opi di Cosenza, Fausto Sposato. «Questi ragazzi verranno iscritti all’ordine già dalla prossima settimana, portando nuova linfa, ricambio generazionale e modelli assistenziali innovativi nel nostro sistema sanitario».

Un’offerta formativa che l’Opi vede crescere ulteriormente grazie ai Master di primo livello in Infermieristica di famiglia e di comunità (con novanta studenti in procinto di diplomarsi tra novembre e dicembre) e all’attivazione, dal prossimo anno accademico 2027-2028, della laurea magistrale nell’area dell’Emergenza-Urgenza.