Corigliano Rossano, l’abbraccio della città al sindaco Stasi

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A Corigliano Rossano piazza gremita per l’abbraccio della città al sindaco Stasi dopo la revoca dei domiciliari nell’ambito dell’operazione Ginestra

CORIGLIANO ROSSANO – C’è voluta un’intera piazza, gremita in ogni suo spazio nell’area urbana di Rossano, per contenere il sollievo e l’emozione di un’intera comunità. Ieri, sotto i colori e la partecipazione calorosa di un abbraccio popolare senza precedenti, il sindaco Flavio Stasi ha parlato alla sua gente dopo la revoca della misura cautelare che lo aveva costretto agli arresti domiciliari, a seguito dell’operazione “Ginestra” dello scorso 28 ottobre. Non un comizio politico, ma una catarsi collettiva, un momento nato spontaneamente per trasformare l’angoscia di giorni difficili nella forza di un ritrovato camminare insieme.

STASI DAVANTI A MIGLIAIA DI CITTADINI HA RIPERCORSO I MOMENTI DURI DELLA VICENDA GIUDIZIARIA

Davanti a migliaia di cittadini, amministratori e sindaci giunti da tutta la regione, il primo cittadino ha ripercorso con la voce rotta dall’emozione i momenti più duri di questa parentesi giudiziaria. Stasi ha definito quei giorni senza esitazioni come i più lunghi e bui della sua vita: “Se non ci fosse stata questa fiducia, questa vicinanza non so se avrei avuto la stessa forza sinceramente». Nel suo intervento, Stasi ha voluto sgomberare il campo da ogni equivoco, ribadendo con fermezza la linea della trasparenza e della legalità istituzionale: “Quello che ho sempre detto alla mia famiglia e lo voglio ripetere anche qui stasera è che noi eravamo e siamo e saremo sempre contenti quando lo Stato e la propria antimafia agisce sul nostro territorio contro la criminalità organizzata e questo lo dobbiamo ribadire con chiarezza, senza ambiguità».

ALLA CITTÀ: «LA VOSTRA VICINANZA MI HA DATTO FORZA»

Il sindaco ha ricordato come la comunità abbia sempre scelto da che parte stare, rinnovando questa convinzione anche attraverso il voto: «perché questa città ha sempre deciso da che parte stare e l’ho fatto anche quando mi ha scelto come sindaco per due volte consecutive». Non sono mancate stoccate nei confronti di chi, a livello nazionale, ha cercato di strumentalizzare la vicenda giudiziaria: «Anche da parte del presidente della giunta regionale è arrivato un messaggio chiaro, di solidarietà, sono stati pochi i messaggi stonati, probabilmente sono stati due. A questi due messaggi stonati voglio solo dire una cosa: non hanno provato a diffamare, perché di fatto di questo si tratta, a diffamare una persona, hanno provato a diffamare una comunità e una regione intera».

Stasi ha contrapposto alla retorica esterna la concretezza di chi amministra: «Ci sarà il tempo di dargli qualche lezione di come all’interno degli enti comunali si fa l’antimafia tutti i giorni con gli atti amministrativi, con la lotta quotidiana, cose che loro non hanno mai fatto in vita loro perché non hanno la più pallida idea di che significa governare un comune».

IL SINDACO DI CORIGLIANO ROSSANO «DA DOMANI SI TORNA A LAVORO. ABBIAMO UN SACCO DI COSE DA FARE»

Voltata pagina, il primo cittadino ha confermato che la macchina amministrativa riprenderà immediatamente la sua marcia a pieno regime: «Da domani ovviamente si torna al lavoro, in questi giorni non sono andato in comune perché avevo bisogno di riassestarmi. Qualcuno dice adesso si modifica il percorso politico: non si modifica niente perché abbiamo un sacco di cose da fare».

La prova di maturità offerta dalla giunta e dai dipendenti comunali in questi giorni di assenza forzata dimostra che la guida della città gode di anticorpi solidi: «Io non ho visto assenze in questi giorni, anche se qualcuno prova a specularci, ma abbiamo ormai fatto gli anticorpi».

In chiusura, raccogliendo l’abbraccio caloroso e commosso della sua piazza, Flavio Stasi ha ribadito la propria incondizionata fiducia nelle istituzioni e nella giustizia: «Noi continuiamo ad avere fiducia nelle istituzioni e anche nella giustizia come l’abbiamo sempre avuta. Fino al 28 ottobre ho lavorato giorno e notte per questa comunità, per questa città e per la mia regione, da domani continuerò a farlo ancora con maggiore forza».