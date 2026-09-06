Asp Cosenza, le manovre per risanare il buco da 84 milioni

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COSENZA – Il conto in rosso di oltre 84 milioni di euro dell’Asp di Cosenza richiede contromisure tempestive. Lo mette nero su bianco il collegio sindacale che agli inizi di luglio ha analizzato il bilancio consuntivo dell’azienda sanitaria. Non solo, aveva chiesto anche una relazione tecnica «dettagliata» sul perché si è arrivati a questo buco (enorme) «distinguendo tra componenti strutturali e straordinari».

In altre parole, capire per quale motivo si è arrivati al 100% delle perdite in un solo anno di esercizio e quanto hanno influenzato le scelte amministrative degli anni precedenti rispetto alla spesa “straordinaria” dovuta alla gestione del servizio di emergenza-urgenza su delega di Azienda zero. E in ogni caso hanno raccomandato un piano «tempestivo» di contenimento della spesa e di ottimizzazione delle risorse, con specifica indicazione delle azioni correttive che si intendono intraprendere per riportare l’equilibrio economico nel medio periodo».

Un mini piano di rientro che, stando alla relazione al bilancio dell’Asp pubblicata dal Quotidiano agli inizi dell’estate, è già stato approvato. Il problema sostanziale è che il collegio sindacale chiede soprattutto di controllare una spesa che negli ultimi anni ha generato moltissimi problemi, soprattutto in fase di ricognizione del debito. Sono i cosiddetti extra budget, ovvero le cifre prodotte dal privato accreditato oltre la soglia assegnata. Cifre non rimborsabili per la Regione. Ma i problemi sono tanti, dal monitoraggio dei costi, compreso quello paradossale del personale lì dove ce ne vorrebbe quasi il doppio.

ASP DI COSENZA TRA CONTABILITA’ E SCELTE OPERATIVE

Ma c’è anche un punto amministrativo che non rasserena gli animi. Il collegio parla di «scollamento» tra la pura contabilità e le scelte operative aziendali. Insomma, analizzare più il rapporto tra costi e benefici che serva non solo a pareggiare i conti ma a mantenere quantomeno gli standard minimi di assistenza. Alla fine, il parere degli esperti è positivo, ma condizionato ad una riforma strutturale che tarda ad arrivare da ormai un decennio abbondante. La parola d’ordine nella relazione al bilancio è “sinergie operative” per ottimizzare, soprattutto i costi e riallineare i conti. Il punto centrale è il Paup firmato a maggio scorso. Una sorta di punto di accesso d’emergenza per codici a bassa intensità utile a non ingolfare il pronto soccorso di Cosenza. C’è poi l’altro aspetto tecnico. Considerare chi, in provincia, desidera curarsi in ospedale e non nelle strutture dell’Asp non come migrazione sanitaria ma “prestazioni interne a un unico ecosistema sanitario”. Contare, quindi, non tanto per struttura quanto per territorio. “Ciò azzererà – si legge nella relazione – strutturalmente i conflitti tariffari e i difetti di imputazione territoriale”.

GLI APPALTI

L’altro aspetto riguarda gli appalti. Azienda zero pretende la centralizzazione degli acquisti non sanitari. Al risparmio anche sull’energia. Per tagliare i costi vengono imposti “interventi di sostituzione di lampadine con quelle a Led, isolamento termico e installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti dei poliambulatori di proprietà Asp per abbattere le bollette energetiche”. E ancora: dismettere i fitti passivi e riempire strutture ad oggi vuote.

LE STRUTTURE DI PROPRIETA’ E GLI AFFITTI DA PAGARE

L’Altro paradosso: l’Asp ha strutture di proprietà ma paga il fitto per gestire i servizi altrove. Anche sui farmaci l’Azienda dovrà modernizzarsi. Va informatizzato tutto: digitalizzare i reparti introducendo la cartella clinica elettronica. “Il sistema permetterà il monitoraggio prescrittivo in tempo reale, vincolando l’erogazione dei farmaci innovativi ad alto costo e dei dispositivi (microinfusori) ai rigorosi registri Aifa, riducendo le scorte e abbattendo i costi di stoccaggio”. E ancora acquisto di farmaci per tutta la Regione. L’intero sistema va centralizzato “generando economie di scala in grado di riassorbire l’incremento di due milioni di euro registrato nell’esercizio chiuso”.

IL NODO 118

Poi c’è il nodo 118 che ha prodotto da solo quasi 26 milioni di debiti dovuti a tutto il personale regionale in carico nella fase di transizione dalle Asp ad Azienda zero. “È stato attivato – si legge nella relazione al bilancio di luglio – un tavolo permanente per accelerare il trasferimento di tutto il personale”.