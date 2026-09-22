Gli operatori 118 che disertano la chiamata di Azienda zero

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A CONTI fatti sono 240 i dipendenti dell’Asp di Cosenza impiegati nel servizio 118 e dell’emergenza-urgenza che hanno scelto di passare direttamente alle dipendenze di Azienda zero. Un numero superiore ai 233 iniziali, nonostante in sette abbiano scelto di non presentarsi alla firma dei contratti.

A metterlo nero su bianco è sempre Azienda zero con una delibera che integra la precedente e che unisce, da un lato, le manifestazioni di volontà arrivate successivamente alla prima delibera del 10 settembre scorso e le defezioni registrati invece alla firma dei contratti. Sei gli autisti che hanno, alla fine, detto “no”, un medico dirigente, un medico convenzionato, un infermiere a tempo indeterminato e tre a tempo determinato. Nessuno di loro avrebbe fornito una giustificazione per la mancata presenza. La questione è terreno di scontro da tempo: il passaggio delle funzioni di emergenza-urgenza all’Azienda guidata dal direttore generale Gandolfo Miserendino non ha convinto tutti, in primo luogo per ragioni contrattuali. Così c’è chi ha scelto di restare inquadrato nell’Asp di Cosenza pur, di fatto, in regime di “dipendenza funzionale”.

Il risultato, però, è pesante. Ed era già chiaro nella delibera del 10 settembre scorso. In totale i professionisti a lavoro nelle ambulanze della provincia di Cosenza sono 473. E molto sono stati i “no” già a inizio mese: venti medici dirigenti, cinque convenzionati, un Oss, 67 infermieri a tempo indeterminato, 12 a tempo determinato, 25 autisti di ambulanza indeterminati e 29 operatori del numero unico di emergenza 112. Nel frattempo, Azienda zero è andata avanti. Raccolte le richieste ha deliberato il passaggio lasciando indietro anche 81 “mancati riscontri”, ovvero chi non ha mai risposto all’appello.

Nel Vibonese a inizio estate la situazione è stata più o meno la stessa: su 86 in servizio sedici hanno scelto di non procedere con il passaggio delle funzioni- Una delle principali contestazioni fatte dai lavoratori è quella sulle ricollocazioni. In caso di limitazioni fisiche o impossibilità a svolgere le funzioni, passare ad Azienda zero sarebbe un terno a lotto. Nelle Asp, dicono i sindacati, è più facile essere ricollocati nella provincia di appartenenza. Perché chi passa ad Azienda zero, ovviamente, potrebbe essere trasferito in qualsiasi parte della Calabria a garantire il servizio. In altre parole, la paura non è solo rischiare il posto di lavoro in caso di infortuni e limitazioni, ma anche allontanarsi da un territorio.

C’è poi il problema più generale che riguarda il servizio 118, oggi più a trazione infermieristica (lo dimostrano i numeri) che medica. Una situazione che si è estesa anche al terzo settore che ha messo in scena la protesta davanti l’Asp di Cosenza proprio nei giorni scorsi. Il punto centrale è la carenza di mezzi e personale che costringe a doppie e triple funzioni, con il servizio di “supporto” privato in questo momento al servizio anche delle emergenze vere e proprie.

Insomma, la riforma continua a generare parecchio malcontento, con il problema ulteriore di capire come potenziare un servizio dove i dipendenti sono redistribuiti su più aziende nonostante i progetti di centralizzazione da tempo desiderati dal presidente ed ex commissario Roberto Occhiuto. E anche in questo caso c’è il vecchio e solito problema di risorse. L’Asp di Cosenza si svuota di risorse umane lo fa anche economicamente.

Il costo, oggi a carico di Azienda zero, è di tre milioni e 700mila euro circa, più alto della delibera precedente di circa centomila euro. L’urgenza, almeno per ora, è capire se si potrà potenziare il sistema con ulteriore personale. Scommessa difficilissima che negli ultimi anni ha prodotto soltanto stabilizzazioni e pochi nuovi ingressi. Siamo ancora all’anno zero.