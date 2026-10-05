A Cosenza il congresso nazionale di Neonatologia

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Il 9 e 10 ottobre si svolgerà a Cosenza il nono congresso nazionale di Neonatologia organizzato da Gianfranco Scarpelli e Mariella Lucente

COSENZA – Si svolgerà a Cosenza presso l’ Ordine dei Medici il 9 e 10 ottobre 2026 il IX Congresso Nazionale di Neonatologia, organizzato da Gianfranco Scarpelli e dalla Mariella Lucente e dedicato alle prospettive della Neonatologia Italiana e alle principali sfide che interessano oggi l’Assistenza al Neonato e alla sua Famiglia.

Un congresso che vuole mettere al centro non soltanto l’evoluzione della medicina neonatale, ma anche la dimensione umana e sociale delle cure, attraverso il confronto tra professionisti, esperienze e competenze di diverse realtà. Tra gli argomenti al centro dei lavori ci sarà innanzitutto la Storia della Neonatologia in Calabria, un percorso fatto di crescita professionale, sviluppo delle competenze e progressiva evoluzione dell’assistenza, che consentirà di guardare al passato per comprendere meglio le prospettive future. E’ proprio al futuro sarà dedicato uno dei principali momenti di riflessione con la Lettura Magistrale del Presidente Nazionale della Società Italiana di Neonatologia Prof. Massimo Ago “Quale futuro per la neonatologia in Italia “.

LA RELAZIONE DI SAVINO SU ETICA E TUTELA DELLA SALUTE

Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra Etica e Tutela della Salute con la relazione di Monsignor Savino, tema centrale in una disciplina nella quale le decisioni cliniche possono riguardare bambini estremamente fragili e situazioni assistenziali complesse. Inoltre il Prof, Nicola Laforgia da Bari affronterà il tema del neonato e della famiglia a rischio psico sociale sottolineando l’importanza di un’assistenza che sappia considerare non soltanto gli aspetti strettamente clinici, ma anche le condizioni psicologiche, relazionali e sociali nelle quali il bambino cresce.

La Neonatologia moderna, sottolineano gli organizzatori Dr. Scarpelli e Dr.ssa Lucente, non può limitarsi alla cura della patologia, ma deve prendersi cura del neonato nella sua globalità e accompagnare la famiglia nel percorso assistenziale. La qualità delle cure passa anche dalla capacità di ascoltare, sostenere e coinvolgere i genitori.

GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELLA PRATICA CLINICA QUOTIDIANA

Ampio spazio sarà riservato ad alcuni degli aspetti fondamentali della pratica clinica quotidiana. Tra questi l’Alimentazione del neonato, il Distress respiratorio, l’utilizzo dei farmaci cardiovascolari, la prevenzione delle Infezioni.

Il Prof. Luigi Orfeo Past President della SIN presenterà la Lettura Magistrale sulla problematica della Crisi Demografica e della Denatalità in Italia. Uno dei temi di maggiore attualità sarà infine rappresentato da “L’Intelligenza Artificiale nell’Assistenza Neonatale “.

L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale in medicina sta aprendo nuove possibilità nell’analisi dei dati, nel monitoraggio e nel supporto ai processi diagnostici e assistenziali. Un’evoluzione che, soprattutto quando riguarda pazienti vulnerabili come i neonati, deve essere accompagnata da una riflessione attenta sugli aspetti etici, sulla responsabilità professionale, sulla protezione dei dati e sulla centralità della relazione tra medico, bambino e famiglia.

L’innovazione tecnologica rappresenta una straordinaria opportunità, ma deve rimanere uno strumento al servizio della persona. La scelta di Cosenza rappresenta un riconoscimento al percorso compiuto dalla Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza e un’opportunità per rafforzare il confronto tra realtà territoriale e professionisti provenienti dai migliori centri italiani.

Il 9 e 10 Ottobre Cosenza sarà quindi al centro del dibattito sulla neonatologia italiana, con l’obiettivo di interrogarsi sulle sfide del presente e sulle prospettive future di una medicina neonatale sempre più capace di prendersi cura del neonato e della sua famiglia.