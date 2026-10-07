Cosenza, milza asportata con un’unica incisione all’Annunziata

1 minuto per la lettura

Un complesso intervento di asportazione della milza è stato eseguito grazie alla chirurgia robotica all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza

COSENZA – Un intervento di splenectomia metastatica (asportazione della milza) eseguito grazie alla chirurgia robotica all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Si tratta di un’operazione ad alta complessità con chirurgia robotica ‘Single-Port’, ovvero attraverso un’unica piccola incisione di 2,5 centimetri.

La paziente, una donna di 42 anni, con una recidiva di tumore dell’ovaio, che presentava una milza fortemente ingrossata, di dimensioni tali da occupare pressoché l’intera parte superiore sinistra dell’addome. In un caso di questo tipo, la particolare anatomia e le dimensioni dell’organo rendevano l’intervento chirurgicamente molto complesso e a elevato rischio. La tecnologia robotica ha consentito di affrontare la procedura con elevata precisione. Ciò attraverso un’unica incisione cutanea di circa 2,5 centimetri, utilizzando il sistema ‘Da Vinci Single-Port’.

L’INTERVENTO DEL PROFESSOR MICHELE MORELLI

Intervento eseguito con successo dal professore Michele Morelli, responsabile della Uosd di Chirurgia Ginecologica Oncologica dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, insieme alla sua équipe: i dottori Azzarone, Filippelli, Maiarota e Micieli. Decisivo il corretto inquadramento clinico all’interno di un percorso di diagnosi e cura della patologia oncologica ginecologica, di cui è manager la dottoressa Rosanna Mazzulla.

LA NOTA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA

“Un risultato – si legge in una nota diramata dalla direzione dell’Azienda ospedaliera – che conferma le professionalità presenti all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza e le competenze della sanità calabrese. Con l’offerta alle pazienti che affrontano percorsi oncologici particolarmente delicati, la possibilità di accedere a procedure chirurgiche avanzate, direttamente sul territorio”.