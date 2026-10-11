Tumore al pancreas, attesa di un anno per una Tac a Cosenza

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Attesa di un anno per una Tac urgente per un giovane di Cosenza a cui è stato diagnosticato un tumore al pancreas

COSENZA – Una diagnosi di tumore al pancreas, la necessità di sottoporsi urgentemente ad accertamenti e una risposta che lascia sgomenti. Per una visita specialistica e una Tac i tempi di attesa arriverebbero fino a un anno. È la drammatica vicenda denunciata dal Movimento Stella Tricolore, al quale si è rivolta nei giorni scorsi la madre di un giovane calabrese di poco meno di trent’anni, già disabile a seguito di un grave incidente stradale.

LA DENUNCIA DELLA FAMIGLIA DEL GIOVANE

La donna, attraverso lo sportello online gratuito “Sos sanitalia”, ha chiesto aiuto per ottenere gli esami necessari al figlio. Secondo quanto riferito dal Movimento, i tentativi di prenotazione presso l’Asp di Cosenza non avrebbero prodotto alcuna disponibilità in tempi compatibili con l’urgenza. Stesso risultato presso altre aziende sanitarie calabresi e nelle regioni confinanti, dove sarebbero state prospettate attese non inferiori a dodici mesi. Un tempo insostenibile per chi deve affrontare una patologia aggressiva come il tumore pancreatico, per la quale la tempestività degli accertamenti può incidere sulle possibilità di trattamento.

LA PRESA DI POSIZIONE DI SOS SANITALIA

Durissima la presa di posizione del presidente del Movimento, che punta il dito contro le persistenti difficoltà del sistema sanitario regionale. «Malgrado le attenzioni e gli sforzi annunciati dalla Regione Calabria e dalle forze politiche in carica, continua a persistere questo denigrante problema», dichiara, parlando di «un’ombra nera» che continua a pesare sulla fiducia dei cittadini nella sanità pubblica. Il presidente solleva inoltre il sospetto, tutto da verificare, che alcune inefficienze possano favorire il ricorso alle strutture private. Un’ipotesi sulla quale, allo stato, non vengono forniti elementi di riscontro.