Fibromi uterini, primo intervento di embolizzazione a Cosenza

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All’ospedale dell’Annunziata di Cosenza eseguito il primo intervento di embolizzazione sui fibromi uterini

COSENZA – All’ospedale civile dell’Annunziata eseguito il primo intervento di Uterine Fibroid Embolization (Ufe), ovvero l’Embolizzazione dei Fibromi Uterini. La procedura si avvale di una metodica mini-invasiva che rappresenta un’alternativa consolidata alla chirurgia tradizionale per il trattamento dei fibromi uterini sintomatici.

LA TECNICA DELL’INTERVENTO

La tecnica consente di preservare l’utero, ridurre il dolore post-operatorio, limitare i tempi di degenza e favorire un più rapido ritorno alle normali attività quotidiane, offrendo alle pazienti un’opzione terapeutica efficace, sicura e meno invasiva. L’intervento segna l’avvio, anche a Cosenza, di un nuovo percorso assistenziale che consentirà alle donne calabresi di accedere a un trattamento altamente specialistico, contribuendo al rafforzamento dell’offerta sanitaria pubblica.

UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

Un risultato possibile grazie all’approccio multidisciplinare che ha visto coinvolte le U.O.C. di Radiologia Interventistica, diretta dal dr. Tommaso De Bartolo (equipe dr.ssa Maria Canalicchio, dr. Michele Molinaro, la coordinatrice dr.ssa Fabiola De Franco, l’anestesista dr. Stefano Granieri) e la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal prof. Maurizio Guido.

Per l’esecuzione del primo intervento è intervenuto il dr. Francesco Giurazza, radiologo interventista dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli, tra i maggiori esperti europei della embolizzazione.L’evento ha visto inoltre la partecipazione esclusiva del prof. Pietro Lió, dell’Università di Cambridge.