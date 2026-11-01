Sanità: organici vuoti e turni extra, Cosenza spende oltre 1 milione

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A Cosenza oltre un milione in otto mesi per coprire i vuoti d’organico dell’ospedale e la sanità è appesa ai turni extra. Il conto dei primi otto mesi supera il budget: pronto soccorso e rianimazione sotto pressione. Da finanziare l’ultima parte dell’anno

COSENZA – All’ospedale di Cosenza i vuoti in organico si coprono chiedendo altre ore a chi è già in servizio. Una pratica che va avanti da anni e che negli ultimi otto mesi è costata ben un milione di euro. Questo mentre resta da finanziare l’ultima parte dell’anno. È il quadro della delibera firmata il 28 ottobre scorso dall’Azienda ospedaliera di Cosenza. Una ricognizione sulle prestazioni aggiuntive che mostra chiaramente le carenze dell’Hub cosentino.

Queste prestazioni, si legge nel documento, sono «necessarie ed indispensabili per garantire adeguati standard sanitari», compensando i «vuoti di organico, in attesa di completamento del piano assunzionale». In gioco, dunque, c’è come al solito la tenuta dei servizi, compensata dal lavoro ulteriore di medici, infermieri, tecnici e ostetriche già presenti. Fino a nuovi concorsi si andrà avanti così. Ma è uno schema che si ripete da un decennio, in attesa che vengano completati i fabbisogni dell’azienda, fino ad oggi mai soddisfatti per ragioni di budget (vale anche per le altre aziende). Come sono state stanziate le risorse racconta anche la pressione sulle casse aziendali. Il budget iniziale, autorizzato il 7 gennaio, era di 300mila euro. Il 5 giugno è arrivato un incremento di 250mila euro e il 26 giugno un altro di 450mila: un milione complessivo, più del triplo della dotazione di partenza. La ricognizione indica al 31 agosto una somma totale liquidata di 1.094.098,25 euro, oltre 94mila euro in più rispetto al budget richiamato.

Il provvedimento autorizza la liquidazione di oltre 586mila euro per le ore rese entro agosto.

LA GEOGRAFIA DELLE CARENZE

A sostenere il carico maggiore è l’emergenza urgenza. In Terapia intensiva e anestesiologia risultano utilizzate 3.195,58 ore aggiuntive dei medici sulle 3.550 autorizzate, oltre a tutte le 900 ore assegnate al comparto. Al Pronto soccorso i medici hanno effettuato 2.984,39 ore su 3.609,51, mentre il comparto ha esaurito le 1.736,8 ore disponibili. Sono numeri che danno la misura di quanto lavoro supplementare serva per mantenere l’assistenza nei punti nevralgici dell’ospedale.

La difficoltà attraversa anche altri reparti. In Neurochirurgia i medici hanno utilizzato 1.024,07 ore delle 1.100 autorizzate e il comparto 987,17 su 1.008.

In Neuroradiologia il margine residuo è di appena tre ore su 270. Esaurite le dotazioni della Chirurgia d’urgenza, con 210 ore mediche, dell’Ematologia, con 70,5 ore del comparto, e delle ostetriche, con 360 ore. Anche la Terapia del dolore ha consumato l’intero monte ore rimodulato: 304,61 per i medici e 339,7 per il comparto.

E questo è il conto fino ad agosto. La delibera annuncia un altro atto per coprire i mesi da settembre a dicembre, comprese ulteriori ore già autorizzate e richieste anche per altri reparti. Prima servirà assegnare il budget necessario ma i posti vacanti non sono chiari.