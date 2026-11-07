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Asp Cosenza, 150 fisioterapisti in attesa: «Basta rinvii». Gli idonei dell’Asp Cosenza chiedono assunzioni e tutela della graduatoria a rischio scadenza.

COSENZA – Circa 150 fisioterapisti in attesa, appena due assunzioni nel 2026 e una graduatoria che rischia di scadere a dicembre. Sono i numeri con cui il Comitato Fisioterapisti Idonei Asp Cosenza denuncia lo stallo delle procedure e chiede all’Azienda sanitaria di dare seguito agli impegni annunciati. «Non chiediamo favori, chiediamo diritti, rispetto e lavoro», scrivono i professionisti, sollecitando provvedimenti per tutelare la graduatoria e procedere con gli ingressi in servizio. Al centro della protesta c’è anche il reclutamento per le Case della Comunità. Secondo la ricostruzione del Comitato, durante la presentazione delle strutture, a inizio settembre, Salazar aveva annunciato l’assunzione di venti fisioterapisti.

A novembre, però, per i diciotto professionisti previsti non risulterebbe ancora alcuna deliberazione dell’Asp, nonostante le disponibilità trasmesse via Pec all’inizio di ottobre. È su questa distanza tra annunci e atti amministrativi che gli idonei chiedono chiarimenti. «Gli annunci sono stati fatti. Le promesse sono state pronunciate. Ma gli atti e le assunzioni dove sono?», domandano nella nota. Il timore è che il tempo trascorso senza una conclusione delle procedure finisca per compromettere la possibilità di utilizzare la graduatoria. La vertenza è stata portata anche all’attenzione delle istituzioni.

LE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI E REGIONALI PER TUTELARE LA GRADUATORIA DEI FISIOTERAPISTI ALL’ASP DI COSENZA

Il Comitato ricorda l’interrogazione numero 201 presentata dal consigliere regionale Ferdinando Laghi sul fabbisogno di fisioterapisti e sul futuro dell’elenco degli idonei. Richiama inoltre l’interrogazione urgente rivolta alla Camera dal deputato Riccardo Magi al ministro della Salute. Iniziative alle quali, sostengono i professionisti, non sono ancora seguite risposte concrete. La richiesta è di intervenire prima della scadenza indicata per dicembre, chiarendo quali impegni saranno tradotti in assunzioni e come sarà salvaguardata la graduatoria.

Per il Comitato, lasciare inutilizzate queste competenze significa danneggiare anche la sanità pubblica, mentre il sistema calabrese ha bisogno di personale. «Circa 150 professionisti non possono essere trattati come numeri da dimenticare, né una graduatoria pubblica può diventare carta straccia», affermano gli idonei. Il messaggio è rivolto a chi ha annunciato i nuovi ingressi: dare conto dei fatti e superare rinvii e silenzi. «La sanità pubblica si difende assumendo professionisti, non facendo propaganda», conclude il Comitato, che chiede assunzioni e risposte chiare sugli impegni presi.