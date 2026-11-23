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Un caso di meningite meningococcica a Corigliano Rossano, un paziente trasferito dal “G. Compagna” all’Annunziata di Cosenza

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Si sviluppa tra l’area jonica e il capoluogo bruzio l’intervento sanitario seguito all’accertamento di un caso di meningite meningococcica che ha interessato un residente a Corigliano-Rossano.

Dopo la prima presa in carico all’ospedale “Guido Compagna”, il paziente è stato trasferito all’Annunziata di Cosenza. L’uomo è ora ricoverato nel reparto di Malattie Infettive, con l’avvio della terapia indicata per il quadro clinico riscontrato. Gli accertamenti sanitari hanno ricondotto l’origine dell’infezione al batterio Neisseria meningitidis.

L’ATTIVAZIONE DEI PROTOCOLLI

La conferma diagnostica ha fatto scattare in maniera coordinata i protocolli di sorveglianza e tutela previsti in questi casi. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Cosenza, lavorando in sinergia con i servizi di Igiene pubblica e con le due strutture ospedaliere, ha messo in moto l’indagine epidemiologica.

Il lavoro degli operatori punta a ricostruire con precisione gli spostamenti e le frequentazioni del paziente nei giorni precedenti alla comparsa dei sintomi. In tal modo sarà possibile individuare i contatti stretti. L’obiettivo è verificare tempestivamente l’eventuale esposizione al batterio da parte di altre persone e valutare la somministrazione di una profilassi antibiotica preventiva, strumento fondamentale per contenere il rischio di ulteriori casi.

IL CONTAGIO DA MENIGITE MENINGOCOCCICA

Sul fronte delle condizioni cliniche, non sono sati diffusi aggiornamenti ufficiali sullo stato di salute del paziente. Sul piano delle modalità di contagio, la meningite meningococcica si trasmette attraverso le secrezioni respiratorie soprattutto quando si verificano contatti ravvicinati e prolungati nel tempo, ad esempio tramite colpi di tosse, starnuti o contatti diretti con secrezioni orali. Mentre non sarebbero sufficienti per la trasmissione il semplice passaggio nello stesso luogo o un’interazione occasionale e fugace.