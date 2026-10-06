Cosenza, Giuseppe Valerio a capo della Squadra Mobile

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Il vicequestore Giuseppe Valerio, proveniente dalla Questura di Bari, guiderà la Squadra Mobile di Cosenza

COSENZA – Cambio al vertice della Squadra Mobile della Questura di Cosenza. Ieri mattina, si è insediato il vice questore Giuseppe Valerio, proveniente dalla Questura di Bari – dove ha diretto la Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile – subentrando al vice questore Gianni Albano, trasferito nel medesimo incarico a Salerno. Per Valerio, 46 anni, originario di Bari, si tratta di un ritorno in Calabria: da ispettore ha svolto, infatti, otto anni di servizio presso la Squadra Mobile di Crotone, per poi maturare una lunga esperienza in territori complessi e difficili, segnati da una presenza radicata della criminalità organizzata, specialmente al Sud.

LE PAROLE DI GIUSEPPE VALERIO

«È un onore ritornare in Calabria perché io ho iniziato la mia carriera qui, a Crotone. Sono consapevole della responsabilità che oggi assumo, però sono sereno perché so di avere accanto uomini e donne di assoluto valore e dal profilo investigativo elevatissimo», ha esordito il neo dirigente, presentandosi ai giornalisti nella Sala Riunioni “Nicola Calipari” della Questura. Valerio, dopo i vari incarichi svolti in Puglia, che lo hanno visto in prima linea nella lotta a una criminalità feroce e aggressiva, come la mafia foggiana e la Sacra Corona Unita, si appresta a lavorare in una provincia più vasta e in cui le organizzazioni criminali, pur avendo dei punti di contatto con quelle pugliesi, presentano peculiarità proprie.

Ma il vice questore ha già le idee chiare sul da farsi: «Continuerò il percorso intrapreso da chi mi ha preceduto. La mia attenzione sarà rivolta a tutti gli aspetti che interessano questo ufficio: dal contrasto al traffico di stupefacenti, alla criminalità organizzata e a quella comune, alla criminalità straniera, ai reati contro la pubblica amministrazione. Ci saranno massima attenzione e rigore su ogni aspetto, perché è pur vero che la Squadra Mobile svolge prevalentemente un ruolo di repressione, ma laddove sarà possibile prevenire alcune forme di reato lo faremo», ha detto parlando con i giornalisti.

IL CONTRASTO AL TRAFFICO DI DROGA

Proprio il contrasto al traffico di stupefacenti sembra essere tra le priorità a Cosenza e nel resto della provincia: come ribadito dal questore Antonio Borelli, intervenuto nel corso della conferenza stampa, si tratta di un fenomeno dilagante e in costante crescita. Basti pensare che gli investigatori della Mobile, col supporto dei Commissariati locali, hanno rinvenuto e sequestrato nell’ultimo anno circa 250 chili di droga, con operazioni e arresti ormai quasi quotidiani anche nel resto della provincia.

Allo stesso modo il fenomeno del caporalato – assai diffuso pure in Puglia e Basilicata – in un territorio segnato dalla strage di Amendolara in cui hanno perso la vita i quattro braccianti stranieri, sarà tenuto sotto costante osservazione. Borelli ha salutato con particolare favore l’arrivo del vice questore Valerio, definendolo un «funzionario strutturato» e lodandone le qualità professionali e le capacità investigative, e ringraziando il dipartimento di Pubblica Sicurezza per la «scelta di prim’ordine» destinata alla provincia bruzia.

IL CURRICULUM DI GIUSEPPE VALERIO

Laureato in Scienze Politiche all’Università di Bari, ha conseguito un Master di II livello in Scienze della Sicurezza all’Università “La Sapienza” di Roma. Il suo percorso sul campo ha inizio nel 2003, quando entra in Polizia in qualità di ispettore, per poi superare il concorso da commissario nel 2012. A gennaio 2015, prende servizio alla Questura di Milano rivestendo il ruolo di funzionario addetto alla Sezione Investigativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel 2017 viene trasferito alla Squadra Mobile di Foggia, dove assume la guida della Sezione Criminalità Organizzata.

Successivamente, ad aprile 2019, viene assegnato alla Squadra Mobile di Palermo con l’incarico di dirigente della Sezione Catturandi. Il suo percorso prosegue nel 2020 con il trasferimento alla Squadra Mobile di Bari, dove dirige inizialmente la Sezione Criminalità diffusa, per poi passare alla Sezione Criminalità straniera e prostituzione, alla Sezione Reati contro la Pubblica amministrazione e, infine, alla Sezione Criminalità organizzata, prima di approdare alla guida della Squadra Mobile di Cosenza