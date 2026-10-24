Cassano sotto shock dopo l’agguato mortale. L’appello del sindaco

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Un agguato che porta la firma della ‘ndrangheta ha sconvolto Cassano all’Ionio, l’appello del sindaco al prefetto per la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

COSENZA – Una notte di sangue e terrore a Cassano all’Ionio, dove un brutale agguato in contrada Lattughelle è costato la vita alla moglie di Damiano Pepe, rimasto a sua volta gravemente ferito. Un’azione spietata che porta l’inconfondibile firma della ‘Ndrangheta e che ha scosso le istituzioni locali: il sindaco Gianpaolo Iacobini lancia il monito «Giù le mani dalla città», annunciando la richiesta straordinaria del Comitato per l’ordine e la sicurezza al Prefetto e un’assemblea pubblica con il vescovo Francesco Savino.

“Giù le mani dalla città! E’ un grido di dolore e di libertà, sono le parole che sento di dover pronunciare, senza esitazioni, all’indomani di un agguato che, per modalità e ferocia, restituisce ben evidente e riconoscibile la firma della ‘Ndrangheta”.

“Di fronte a ciò, davanti ad una scia di sangue che si allunga, restano indispensabili e fondamentali la prevenzione, la formazione e lo sviluppo socio-economico – aggiunge – . Tuttavia, altrettanto importante, è sicuramente urgente, diventa una risposta fatta di ancor più intenso controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, di un’azione giudiziaria sempre più rapida e incisiva, di un impegno civile maggiormente visibile ed efficace. Già nelle prossime ore chiederò formalmente al Prefetto la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’adozione di ogni misura utile ed opportuna, mentre lunedì pomeriggio, insieme al vescovo, monsignor Francesco Savino, promuoveremo un’assemblea pubblica per discutere di quanto accaduto e, soprattutto, delle iniziative da assumere. Insieme, tutti insieme, per riaffermare un principio, una necessità, un grido: giù le mani dalla città”.