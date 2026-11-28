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Un centro antiviolenza sorgerà a Sibari, nel Comune di Cassano all’Ionio. La presidente del consiglio comunale Maimone: «Presidio fondamentale»

Un Centro antiviolenza sarà realizzato a Sibari. Ottenuto un finanziamento regionale dall’amministrazione comunale di Cassano allo Ionio, guidata dal sindaco Giampaolo Giacobini.

Per il momento i servizio avrà la durata di dodici mesi e riservato alle donne vittime di violenza. Molteplici le azioni messe in campo: accoglienza, sostegno psicologico, tutela legale, percorsi per il raggiungimento dell’autonomia personale, lavorativa ed economica.

Sofia Maimone, presidente del consiglio comunale di Cassano all’Ionio, ha ringraziato la Regione, l’assessore comunale alle Politiche Sociali Rosa De Franco, l’associazione Donne in Cammino APS e il Comune di Paterno Calabro.

«Non è soltanto – si legge in una nota di Maimone – l’apertura di un nuovo servizio, ma la scelta di portare in questo territorio un presidio fondamentale di ascolto, protezione e accompagnamento. Un’opportunità importante per le donne, anche con figli, che vivono situazioni di violenza e hanno bisogno di trovare istituzioni capaci di offrire risposte concrete».

Il finanziamento arriva in un momento particolarmente significativo, dopo l’avvio del Tavolo permanente sulla sicurezza, l’ordine pubblico e il contrasto alla violenza di genere.