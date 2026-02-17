Maltempo a Corigliano-Rossano: esonda il Coscile, ordinata l’evacuazione ad Apollinara

1 minuto per la lettura

Il torrente Coscile esonda a monte di Apollinara: il sindaco Stasi ordina l’evacuazione precauzionale delle abitazioni lungo la strada provinciale 178.

CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA) – Ore di grande apprensione nella Valle del Crati. Il torrente Coscile, ingrossato dalle forti piogge, è esondato in almeno un punto a monte dell’abitato di Apollinara, spingendo l’amministrazione comunale a dichiarare lo stato di emergenza locale.

Il primo cittadino di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ha comunicato attraverso i canali social l’immediata attivazione delle procedure di sicurezza. Dopo i sopralluoghi effettuati lungo l’argine, la situazione è apparsa critica: l’acqua rischia di invadere le zone residenziali. «In via precauzionale si ordina la messa in sicurezza e l’evacuazione delle case sul lato sinistro della Sp178 (via Lago d’Iseo, via Lago di Como e limitrofe) e delle abitazioni lungo la provinciale a monte di Apollinara», ha dichiarato il Sindaco. L’evacuazione resterà in vigore finché la Protezione Civile non avrà accertato che il fronte dell’esondazione non rappresenti più una minaccia diretta per le abitazioni.

La macchina dei soccorsi è pienamente operativa. I tecnici della Protezione Civile e le forze dell’ordine stanno monitorando costantemente i livelli idrometrici del torrente. La preoccupazione principale riguarda la tenuta degli argini e la velocità con cui l’acqua potrebbe raggiungere il centro abitato. «La massima attenzione è necessaria per tutto l’abitato di Apollinara», ha rimarcato Stasi, invitando i cittadini alla calma ma anche alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari verso le aree colpite.

DOPO L’ORDINE DI EVACUAZIONE DI ALCUNE ABITAZIONI DI APOLLINARA IL MONITORAGGIO CONTINUA

Le prossime ore saranno decisive per valutare l’andamento della piena. Al momento, le operazioni di evacuazione si stanno svolgendo senza incidenti, con il supporto dei volontari che assistono le famiglie residenti nelle zone rosse. Resta alta l’allerta meteo su tutto il versante ionico cosentino.