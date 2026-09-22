Tromba marina al largo di Amantea: il vortice immortalato dalla costa

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Una tromba marina è comparsa a largo di Amantea, un fenomeno che ha attirato l’attenzione dei presenti sulla costa

AMANTEA – Una tromba marina, fenomeno abbastanza diffuso sulle nostre coste, è comparsa questa mattina (22 settembre 2026) nelle acque del tirreno davanti ad Amantea, attirando l’attenzione di quanti, dalla costa, hanno assistito alla formazione del caratteristico vortice. Il fenomeno si è sviluppato al largo, con la colonna a forma di imbuto ben visibile dalla terraferma.

Immagini e video hanno rapidamente iniziato a circolare, documentando una scena certamente inconsueta per chi in quel momento si trovava sul litorale. La tromba marina è stata osservata non soltanto da Amantea, ma anche da Campora San Giovanni e, più a sud, dalle zone di Nocera Terinese e Falerna. A segnalarne la presenza anche la Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro. Il vortice, secondo quanto emerso finora, è rimasto in mare aperto e non avrebbe raggiunto la costa. Non risultano, fortunatamente e al momento , segnalazioni di danni o conseguenze sulla terraferma. L’episodio si è verificato durante tipica giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica sulla Calabria, con rovesci e temporali che stanno interessando diverse zone della regione.

Nel Catanzarese le precipitazioni più intense hanno provocato anche alcuni allagamenti. Suggestivo quanto rapido, il fenomeno osservato davanti ad Amantea ha comunque richiamato l’attenzione di numerosi residenti. Il cono, perfettamente distinguibile all’orizzonte, è rimasto visibile per alcuni minuti prima di perdere progressivamente consistenza. Tecnicamente si parla di tromba marina proprio perché il vortice si sviluppa sulla superficie dell’acqua. Al momento, dunque, non ci sono elementi per parlare di una tromba d’aria che abbia investito Amantea: il fenomeno documentato questa mattina è nato e morto al largo della costa, proprio come la gru parte di questi fenomeni naturali.