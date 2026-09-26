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Incendio minaccia abitazioni sul Tirreno cosentino

| 26 Settembre 2026 11:32 | 0 commenti

Incendio minaccia abitazioni sul Tirreno cosentino

incendio, tirreno cosentino
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Alto Tirreno cosentino, un incendio è divampato in una zona di confine tra i comuni di Praia a Mare e Tortora. Il vento forte alimenta le fiamme, apprensione tra i residenti

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando da questa mattina, sabato 26 settembre 2026, una zona di confine tra i comuni di Praia a Mare e Tortora, nell’Alto Tirreno cosentino, minacciando da vicino alcune abitazioni e insediamenti produttivi.
    Le fiamme sono partite da alcuni terreni incolti presenti in zona e, sospinte dalle forti raffiche di vento, si sono propagate bruciando vegetazione secca, arbusti e macchia mediterranea.
    Tra i residenti, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre dell’antincendio regionale, si registra forte apprensione.

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