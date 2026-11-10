Terremoto nel Cosentino, perché si è sentito così forte

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Terremoto a Cerisano, nel Cosentino, alle 8:38 del 10 novembre: magnitudo 3.5 e profondità di circa 8,5 km. Perché la scossa si è avvertita così distintamente nella Valle del Crati. L’analisi della Protezione Civile Calabria

CERISANO (COSENZA) – Un terremoto di magnitudo 3.5 si è verificato alle 8:38 di oggi, 10 novembre, nel territorio di Cerisano, in provincia di Cosenza. La scossa, avvenuta a una profondità di circa 8,5 chilometri, si inserisce nel quadro dell’ordinaria attività sismica della Calabria, una regione attraversata da numerose faglie attive, come scrive la Protezione Civile Calabria in un post sul suo profilo facebook.

Pur trattandosi di un evento di debole energia, il terremoto è stato avvertito distintamente. A contribuire alla percezione della scossa sono stati soprattutto due fattori: la ridotta profondità e le caratteristiche geologiche della Valle del Crati.

TERREMOTO NEL COSENTINO, PERCHÉ SI È SENTITO DISTINTAMENTE

La profondità di circa 8,5 chilometri è uno degli elementi che spiegano perché la scossa di questa mattina sia stata percepita in modo marcato. A questo si aggiunge la natura dei terreni che costituiscono il substrato della Valle del Crati.

Si tratta di depositi alluvionali del fiume Crati, composti soprattutto da sabbie e argille. Questi sedimenti possono amplificare le onde sismiche, rendendo più intenso lo scuotimento del terreno.

La magnitudo, dunque, non è l’unico elemento da considerare per comprendere gli effetti di un terremoto: anche la profondità dell’evento e le caratteristiche del sottosuolo contribuiscono a determinarne l’intensità locale.

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La sismicità della Calabria e i precedenti nella Valle del Crati

Il terremoto di Cerisano rientra nell’attività sismica di un territorio segnato dalla presenza di numerose faglie attive, che nel corso dei secoli hanno generato anche eventi di forte intensità, come si legge sempre nel post della Protezione civile.

La stessa Valle del Crati conserva una storia sismica importante, con i terremoti del 1184, del 1854 e del 1870. Un contesto nel quale si colloca anche la scossa di questa mattina, pur con un’energia debole e distinta da quella dei grandi eventi storici.