Terremoto nel Cosentino, scossa alle 8:38: magnitudo provvisoria tra 3.3 e 3.8

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Terremoto, la prima stima dell’INGV indica un evento nella zona di Cosenza. Sui social una segnalazione da Mendicino: «Sentito fortissimo». Epicentro a Cerisano

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 8:38 di martedì 10 novembre 2026 nella zona di Cosenza. Secondo la prima stima pubblicata dall’account INGVterremoti, la magnitudo è compresa tra 3.3 e 3.8. Il dato è provvisorio, come specifica lo stesso avviso dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

La comunicazione dell’INGV

Il messaggio, pubblicato su X alle 8:40, colloca il sisma nella «prov/zona Cosenza» e riporta il codice identificativo dell’evento 47894042.

L’epicentro a Cerisano, con 3.5 gradi Richter di magnitudo amplificati da una profondità superficiale, 9 km, che ha avuto inevitabili effetti psicologici sulla popolazione.

TERREMOTO NEL COSENTINO

In diverse scuole gli alunni sono stati fatti uscire lasciando le aule per precauzione. Al momento non si segnalano danni a cose o persone