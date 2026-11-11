Corigliano-Rossano, ciminiere Enel, l’inizio della fine

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Ciminiere Enel a Corigliano-Rossano, entrato in azione il sistema top down sulla torre ovest dell’ex centrale Enel

IL conto alla rovescia, tra scadenze slittate e rinvii che duravano da un decennio, stavolta sembra essere quello definitivo. Sulla sommità della ciminiera ovest dell’ex centrale Enel di Rossano è entrato ufficialmente in azione il sistema top down della Despe. Dopo mesi di complessi interventi preliminari e una lunga scia di polemiche, ciò che per decenni è rimasto immobile e imponente sullo skyline della costa ionica ha iniziato concretamente a ridursi, segnando l’inizio della fine per i celebri giganti di cemento alti oltre duecento metri.

CIMINIERE ENEL, L’INIZIO DELLA FINE

Sono ufficialmente scattate le operazioni meccaniche per lo smantellamento in quota, dando concretamente il via a un intervento di demolizione atteso da un decennio e rallentato da una fitta serie di ostacoli burocratici e ambientali. L’intero programma di dismissione del polo industriale, si era bruscamente impantanato negli ultimi tempi a causa delle criticità legate alla presenza di amianto all’interno dei colossali fumaioli. Un blocco a tempo indeterminato che aveva fatto scattare l’allarme dei sindacati e dei comitati locali per la tutela ambientale, preoccupati sia dai rischi sanitari connessi alla gestione dei materiali nocivi sia dal rischio di vedere l’ennesima grande opera incompiuta della costa.

IL VIA LIBERA DEI TECNICI

Superata la fase più delicata delle bonifiche preventive e incassato il via libera dei tecnici sulla sicurezza delle lavorazioni in sommità, la ditta specializzata incaricata dei lavori ha potuto finalmente azionare i sistemi di demolizione progressiva. Le due grandi torri che per generazioni hanno dominato il panorama del Golfo iniziano così a ridursi, modificando radicalmente l’orizzonte visivo della città.

LA FINE DI UN’ERA

La cancellazione materiale dei giganti di cemento non segna soltanto la fine di un’era legata alla produzione energetica fossile, ma apre ufficialmente la discussione sulle reali prospettive di bonifica integrale e di riconversione ecologica dell’area, offrendo alla comunità la speranza concreta di un nuovo futuro paesaggistico e territoriale.