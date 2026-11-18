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Tonnellate di rifiuti speciali, non pericolosi, principalmente materiale ferroso, trovati in un’area del Tirreno cosentino adibita a discarica abusiva ora sequestrata. Denunciato il proprietario

COSENZA – Un terreno trasformato in un deposito illegale di scarti industriali lungo la costa tirrenica cosentina. L’area, estesa per oltre 160 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza, intervenuti insieme alla sezione Aerea di Lamezia Terme del reparto Aeronavale di Vibo Valentia, sotto il coordinamento della Procura di Paola.

Durante i controlli, le Fiamme gialle hanno rinvenuto circa 250 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi — in prevalenza materiale ferroso — accumulati senza alcuna autorizzazione. Gli accertamenti avviati subito dopo hanno permesso di risalire al proprietario del fondo, che è stato denunciato all’autorità giudiziaria.