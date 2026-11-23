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Forti raffiche di vento stanno interessando gran parte della Calabria, disagi a Corigliano-Rossano per alberi caduti e tettoie instabili. Sul Tirreno onde fino a 6 metri

Il vento infuria in gran parte della Calabria, con raffiche intorno ai 100 km/h. Dalla notte di domenica 22 novembre e per tutto lunedì 23 novembre 2026 in Calabria previsti forti venti occidentali, mare in burrasca sul versante tirrenico e piogge sparse. Nella notte tra domenica e lunedì i Vigili del Fuoco sono già intervenuti più volte a Corigliano-Rossano per alberi spezzati e tettoie pericolanti.

Una perturbazione atlantica ha interrotto la breve tregua del weekend. Da domenica sera il vento sferza la Calabria da ovest e nordovest, con piogge che si estendono a tutta la regione durante la notte e nella giornata di lunedì. Le raffiche più forti sono attese sulle aree interne e sul versante ionico.

Nella tarda serata di domenica 22 novembre i Vigili del Fuoco hanno operato in diversi punti della a Corigliano-Rossano, soprattutto per alberi spezzati e tettoie rese pericolanti dalle raffiche.

Alle squadre cittadine si sono affiancati i pompieri del nuovo distaccamento permanente di Trebisacce, entrato in servizio da poco.

Alla centrale operativa del 112 sono arrivate decine di segnalazioni. Allo scalo di Rossano sono stati sradicati alberi in via Locri e in piazza Firenze. In contrada Piragineti i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza una tettoia.

Nell’area urbana di Rossano il libeccio soffia intorno ai 40 km/h, con raffiche potenziali oltre i 90 km/h. La situazione resta in evoluzione e potrebbe protrarsi nelle prossime ore.

Il sindaco Flavio Stasi ha avvisato la popolazione dei possibili pericoli invitandola ad evitare la sosta sotto alberi e strutture instabili. In caso di pericolo immediato, chiamare il 112.

Vento: raffiche oltre i 90-100 km/h

Dalla notte tra domenica e lunedì forti correnti da ovest interessano tutta la regione.

Sulla fascia tirrenica sono previste raffiche tra 80 e 100 km/h. Interessano il Cosentino, il Lametino, il Vibonese e il Reggino. Sui crinali montuosi e lungo le coste ioniche del Cosentino, del Catanzarese e del Reggino i valori possono salire a 120-130 km/h. Secondo le previsioni non si escludono disagi.

Localmente potranno superare i 90-100 km/h. La fase più critica coincide con la mattinata. Dalla serata la ventilazione si attenuerà gradualmente.

Tirreno molto agitato, onde fino a 6 metri

Il Tirreno passerà rapidamente a mare agitato o molto agitato, con onde oltre i 4-5 metri. Isolati fenomeni potrebbero toccare i 6 metri. Il versante ionico sarà più riparato: mare mosso sotto costa e molto mosso al largo.

Piogge e temperature in calo

Le piogge interesseranno soprattutto il versante tirrenico, fenomeni estesi a Vibonese, Catanzarese e Reggino tirrenico. Non si escludono piovaschi su Serre e Aspromonte.

Versante ionico: mattinata serena o poco nuvolosa. Nel pomeriggio nubi in aumento tra Cosentino ionico e Crotonese, con isolate piogge in serata.

Le correnti occidentali faranno calare le massime, soprattutto nelle aree interne e tirreniche.