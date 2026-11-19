3 minuti per la lettura

Una casa, un terreno e il legame con il borgo di Cerchiara di Calabria, gli Halbheer tornano ogni anno dalla Svizzera per la raccolta delle olive.

CERCHIARA DI CALABRIA (COSENZA) – C’è chi torna a Cerchiara di Calabria per le vacanze. C’è chi, una volta arrivato, trova un motivo per tornarci ogni anno. È quello che è successo ad Andrea Halbheer, a sua madre Margrit e allo zio Fritz Wenger. La famiglia svizzera che proviene dal Canton Zurigo ha scelto il piccolo borgo ai piedi del Pollino come uno dei propri luoghi del cuore. Non hanno origini italiane, né legami familiari con la Calabria. A convincerli sono stati il paesaggio, la tranquillità e, soprattutto, le persone incontrate durante il loro percorso.

Qualche anno fa hanno acquistato una piccola casa e un terreno. Da allora Cerchiara non è più soltanto una destinazione in cui trascorrere qualche giorno di vacanza. È diventata un posto in cui tornare, occuparsi della terra e prendere parte alla vita del paese. Quando arriva la stagione delle olive, Margrit e Fritz, entrambi pensionati, preparano gli abiti da lavoro e si mettono tra gli alberi per partecipare alla raccolta. Una vacanza diversa, fatta di giornate all’aperto e di un lavoro che permette di conoscere da vicino una delle tradizioni agricole più radicate nel territorio.

A raccontare queste giornate sono anche le fotografie di Laffusa, che mostrano la famiglia impegnata nella raccolta. Immagini che restituiscono una dimensione quotidiana, lontana dalle classiche cartoline turistiche. Quella di chi ha deciso di conoscere un luogo non soltanto visitandolo, ma vivendo un territorio differente dal proprio.

Il borgo di Cerchiara di Calabria si trova nel territorio del Parco Nazionale del Pollino e custodisce luoghi come il Santuario di Santa Maria delle Armi, incastonato nella roccia sul versante del Monte Sellaro, e la Grotta delle Ninfe, conosciuta per le sue acque sulfuree. C’è poi l’Abisso del Bifurto, diventato anche scenario del film Il buco di Michelangelo Frammartino. E ancora, il pane di Cerchiara, preparato con lievito madre e cotto nei forni a legna. Una tradizione così importante da avere un museo dedicato, ricavato in un antico mulino.

PER APPROFONDIRE: LA SCHEDA – Cos’è l’Abisso del Bifurto protagonista de Il buco di Frammartino

Ma per la famiglia Halbheer-Wenger il rapporto con il paese non si ferma soltanto dalle sue bellezze storiche e culturali. A conquistare la famiglia svizzera sono anche i piccoli gesti di una quotidianità diversa da quella della terra d’origine e anche dal modo turistico di conoscere un posto nuovo. È un modo di abitare il territorio anche senza trasferirsi stabilmente, contribuendo alla sua economia e mantenendo vivo un legame che si rinnova a ogni visita.

La loro storia racconta anche un’altra possibilità per i piccoli centri calabresi. Quella di attirare persone che arrivano dall’estero e che decidono di investire in attività utili alla comunità. Non necessariamente cambiare vita da un giorno all’altro, ma costruire un rapporto con un luogo nuovo.

Per Andrea, Margrit e Fritz, una parte di questo rapporto passa proprio dagli ulivi di Cerchiara di Calabria. E così, quando nel Canton Zurigo arriva il momento di organizzare il prossimo viaggio, c’è sempre un terreno pronto ad accogliere gli Halbheer.