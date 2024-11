Incidente a Scalea, motociclista trasportato in elisoccorso

1 minuto per la lettura

Incidente sulla Statale 18 a Scalea. Ferito un centauro. Nello scontro coinvolti pure un’automobile e un mezzo pesante

SCALEA (CS) – Incidente stradale sulla Statale 18 stamane, lunedì 4 novembre 2024, intorno alle 08.15, vicino alla località La Bruca a Scalea. Nello scontro sono stati coinvolti una moto, un mezzo pesante e un’automobile. Il centauro è finito rovinosamente sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi. Il mezzo stava percorrendo la Strada Statale a sud del territorio di Scalea, quando, vicino al ponte sul fiume Lao, è avvenuto lo scontro. La dinamica è in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Il giovane di Scalea è stato soccorso immediatamente dal 118. Da quanto si è appreso non versa in pericolo di vita, ma si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

E proprio ieri sulla Statale 18 si è consumata a Praia a Mare (CS) l’ennesima tragedia sulle strade calabresi. Francesca Riente, una 18enne di Lagonegro ma residente a Tortora ha perso la vita intorno alle 19:30. Nello scontro mortale coinvolte una BMW, una Ford Puma e la motocicletta sulla quale viaggiava la ragazza. Soccorsa dai sanitari del 118, è poi deceduta subito dopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea del Comando di Cosenza, gli agenti della Polizia Stradale e gli uomini dell’Anas. Il tratto di strada è stato chiuso per alcune ore. Il traffico è stato deviato, temporaneamente, verso alcune vie secondarie in attesa che la carreggiata fosse liberata dai veicoli e dai detriti.