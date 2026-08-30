Tir ribaltato sulla A2, traffico in tilt tra Frascineto e Sibari

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Grave incidente stradale sulla A2, nel territorio di Saracena; un tir si è ribaltato paralizzando il traffico tra Frascineto e Sibari

Mattinata di disagi automobilistici lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”. Un grave incidente stradale ha provocato la paralisi del traffico nel tratto compreso tra Frascineto e Sibari, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante avvenuto all’altezza del chilometro 208, nel territorio comunale di Saracena.

L’impatto e la posizione del camion adagiato sulla carreggiata hanno reso necessaria l’immediata chiusura della corsia in direzione sud, mandando in tilt la viabilità. Per consentire le delicate operazioni di rimozione del veicolo e la messa in sicurezza del manto stradale, gli operatori presenti sul posto hanno dovuto istituire una deviazione temporanea del traffico.

PERCORSI ALTERNATIVI. RALLENTAMENTI ANCHE IN DIREZIONE NORD

Gli automobilisti e i trasportatori diretti verso sud vengono obbligatoriamente deviati all’uscita dello svincolo di Frascineto. Il piano di viabilità alternativa predisposto convoglia i veicoli sulle strade provinciali 263 e 241; da qui, procedendo lungo la viabilità secondaria, è possibile rientrare sull’arteria autostradale superando l’ingorgo attraverso lo svincolo di Sibari.

Il blocco principale riguarda la direttrice sud, ma le ripercussioni non risparmiano la carreggiata opposta. Nel tratto che da Sibari risale verso Frascineto si registrano forti rallentamenti e code a tratti, complice l’effetto curiosità e le necessarie manovre di assistenza dei mezzi di soccorso.

Sul luogo dell’evento sono tempestivamente intervenute le squadre dell’Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, i rilievi del caso e il coordinamento delle operazioni di recupero del pesante automezzo. Il ripristino della regolare circolazione è previsto solo al termine della bonifica del tratto interessato e della completa restituzione delle condizioni di sicurezza per i viaggiatori.