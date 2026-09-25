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Incontro in Comune a Cosenza, nessuna interruzione del trasporto pubblico locale dopo la cessazione di Amaco

COSENZA – Si è svolto, a Palazzo dei Bruzi, un incontro tra il sindaco Franz Caruso e il presidente di Cometra Aristide Vercillo Martino.

Presenti anche dell’assessore ai Trasporti Damiano Covelli, della segretaria generale Virginia Milano e del dirigente Francesco Azzato.

Nel corso della riunione chiarito prioritariamente che il servizio di trasporto pubblico locale sarà riattivato da Cometra già dal primo ottobre. Non ci sarà, pertanto, alcun blocco del TPL nella città di Cosenza.

IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SARÀ MIGLIORATO

Il presidente Vercillo ha prospettato il progressivo miglioramento del servizio. Saranno messi su strada nuovi pullman già nelle giorni successivi correlati al disbrigo delle pratiche amministrative e ai numerosi adempimenti correlati.

L’incontro ha affrontato le complesse procedure burocratico-amministrative che il Comune dovrà portare avanti. Ci sarà da definire di quanto nella nota inviata a Cometra per le attività dei servizi di gestione sosta e parcheggi precedentemente gestite da Amaco.

CARUSO: «POSSIBILITÀ CONCRETA DI SALVAGUARDARE I LAVORATORI AMACO»

«Abbiamo risposto con immediatezza alla possibilità concreta di salvaguardare i lavoratori dell’Amaco – afferma il sindaco Franz Caruso – mettendo a disposizione, per come richiesto, la gestione delle aree di parcheggio nel centro cittadino. Per noi la difesa dell’occupazione e la dignità delle persone vengono prima di ogni altra cosa. Quello avviato con Cometra è un lavoro condiviso e sinergico, anche con la Regione, per garantire alla città un servizio di TPL adeguato ai suoi bisogni, migliorarne progressivamente la qualità e, allo stesso tempo, salvaguardare tutti i posti di lavoro».