Incidente sulla A2 nel Cosentino, coinvolte 4 auto e un mezzo pesante, 3 feriti

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Tamponamento a catena sull’A2 del Mediterraneo nel Cosentino: coinvolte nell’incidente quattro autovetture e un mezzo pesante; Tre feriti trasportati in ospedale

Mattinata di disagi e traffico rallentato sull’autostrada A2 del Mediterraneo, dove un tamponamento a catena, che ha coinvolto quattro auto e un mezzo pesante, ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e del 118. Tre persone rimaste ferite e trasportate in ospedale, mentre la carreggiata è rimasta temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dei veicoli, inclusa un’auto a GPL, per poi essere parzialmente riaperta alle 11:25.

Un tamponamento a catena si è verificato nella mattinata di oggi, 14 novembre 2026, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 288, in direzione Sud, poco dopo una galleria. Più precisamente, qualche chilometro dopo lo svincolo Altilia- Grimaldi. Nell’incidente sono rimaste coinvolte quattro autovetture, di cui una alimentata a GPL, e un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lamezia terme e del Comando provinciale di Cosenza impegnate nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Il bilancio provvisorio è di tre persone trasportate in ospedale dal personale sanitario del 118 per le cure del caso.

Particolare attenzione riservata alla messa in sicurezza dell’autovettura alimentata a GPL, al fine di scongiurare eventuali rischi connessi all’impianto di alimentazione.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza, la carreggiata Sud dell’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

A seguito delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza effettuate dai Vigili del Fuoco, alle ore 11:25, parzialmente riaperta alla circolazione la carreggiata Sud dell’A2, con il conseguente ripristino, seppur parziale, del transito veicolare.