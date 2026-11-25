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Franco Corbelli, leader del Movimento Diritti Civili, interviene sulla cancellazione della fermata di Torano del nuovo Frecciarossa Sibari-Torino-Milano

TORANO – Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, interviene sulla istituzione del nuovo Frecciarossa Sibari-Torino- Milano e sulla «sconcertante, assolutamente immotivata cancellazione della fermata di questo treno veloce (che sostituisce il Frecciargento Sibari – Bolzano)». Corbelli sottolinea come, «per questo treno, quella di Torano Lattarico sia l’unica fermata della vasta area urbana, della Valle del Savuto, della Presila, delle Serre cosentine, della Media Valle del Crati e della Valle dell’Esaro, che è operativa da 6 anni e mezzo, dal 17 luglio 2020, che interessa una sessantina di comuni con un utenza di oltre 300 mila persone, tante delle quali continuano ogni giorno a utilizzarla per raggiungere il Centro Nord e per il ritorno in Calabria».

L’APPELLO DI CORBELLI AL PRESIDENTE OCCHIUTO

«Per questo – dice – trovo del tutto inspiegabile e inaccettabile che si possa cancellare, senza alcun motivo, questa fermata di Torano. Per questo oggi ho contattato il presidente Occhiuto (che in passato, tra l’altro, mi ha detto, ha alcune volte usufruito lui stesso di questa fermata) di intervenire per cancellare questa grande ingiustizia e scongiurare così altre polemiche e proteste».

«Sono veramente sbalordito – continua – da questa decisione della Regione e di Trenitalia. Qualcuno di loro spieghi il perché di questa scelta assurda e incomprensibile che di fatto, non essendo purtroppo possibile istituire quella di Castiglione, per motivi tecnici, è l’unica che consente, ad una vasta popolazione dell’estesa area urbana e decine di comuni delle zone limitrofe, di poter disporre almeno di questa unica fermata di un Frecciarossa».

CANCELLARE LA FERMATA VUOL DIRE ISOLARE UN’AREA VASTA

«Eliminarla – aggiunge – significa isolare completamente dall’alta velocità questa importante e vasta area della Calabria e favorire ulteriormente lo spopolamento, soprattutto, dei tanti piccoli centri». Lo stesso attivista dei diritti civili ricorda di essere stato, 6 anni e mezzo fa, alla vigilia dell’estate 2020, il «promotore di una iniziativa istituzionale e di una straordinaria mobilitazione di sindaci (una cinquantina le adesioni di primi cittadini, tra cui anche quelli di Cosenza, Rende, Castiglione, Castrolibero, Montalto, Castiglione, San Giovanni in Fiore), dell’ex presidente della Provincia, Franco Iacucci, di alcuni politici, come gli ex parlamentari Enza Bruno Bossio (Pd) e Alessandro Melicchio (5 Stelle) l’ex consigliere regionale Giuseppe Aieta (che presentò l’11 giugno 2020 una mozione in Consiglio regionale a sostegno di questa fermata di Torano) e Orlandino Greco, per l’istituzione della fermata del Frecciarossa a Torano-Lattarico».

LA FERMATA RESA POSSIBILE GRAZIE ALL’IMPEGNO ISTITUZIONALE

Una fermata «resa poi possibile grazie all’impegno e al sostegno determinante dell’ex presidente della Regione, la compianta e indimenticabile Jole Santelli, e confermata in questi ultimi anni dal Governatore Roberto Occhiuto», afferma Corbelli che spiega che «la fermata di Torano fu possibile perché, essendo la nuova, moderna e comoda stazione toranese (è a poche centinaia di metri dallo svincolo dell’A2 di Torano e a 10-12 minuti da Rende e Cosenza e a una manciata di minuti da decine di altri centri ) sulla traiettoria del treno veloce, dell’area urbana è l’unica fermata utilizzabile nel tratto Sibari-Paola».

«CANCELLARE LA FERMATA UN DANNO INGENTE E UN’INGIUSTIZIA»

Per questo, in attesa che si realizzi la nuova stazione di Settimo di Montalto (la cui fermata è prevista nel progetto originario dell’istituzione del Frecciargento Sibari Bolzano) «bisogna assolutamente mantenere almeno la fermata di Torano. Cancellarla sarebbe una follia, una grande ingiustizia e un danno ingente per decine e decine di comuni e centinaia di migliaia di persone. Naturalmente auspico e chiedo che si trovi, utilizzando sempre questo nuovo Frecciarossa Sibari-Milano-Torino, una soluzione per mantenere anche, come è stato in questi ultimi 7 anni, la tratta sino a Bolzano, magari con una coincidenza perfetta al centrale snodo di Bologna».