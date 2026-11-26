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Sospiro di sollievo per Corbelli di Diritti Civili, il Frecciarossa non è cancellato, resta la fermata di Torano

TORANO – Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, annuncia, «con grande soddisfazione, che non ci sarà, in Calabria, alcuna cancellazione e che tutte le fermate (tranne, fuori regione, quella di Firenze, per la quale si sta comunque lavorando per trovare una soluzione) del nuovo Frecciarossa Sibari-Milano-Torino (che sostituirà, da fine gennaio, il precedente Frecciargento Sibari-Bolzano), saranno confermate». Lo ha comunicato a Corbelli dopo un’interlocuzione con l’assessore Gianluca Gallo.

SULLA CANCELLAZIONE DELLA FERMATA DEL FRECCIAROSSA UN FALSO ALLARME PARTITO DAI SOCIAL

«Per fortuna è stato solo un falso allarme che abbiamo subito chiarito. Invito pertanto tutti i media e social a prendere atto della reale situazione e non diffondere notizie non veritiere. Sono naturalmente assai contento di poter, sul nostro profilo, dare questa importante notizia e sostenere l’iniziativa della Regione per trovare adesso anche una soluzione per la fermata anche a Firenze, che, va chiarito, Trenitalia non ha al momento previsto semplicemente perché, trattandosi di un treno superveloce, nella tratta tra Roma e Milano non prevede la fermata di Firenze ma solo quella di Bologna centrale.

L’IMPORTANZA DEL FRECCIAROSSA A TORANO PER L’AREA DI COSENZA, SAVUTO E MEDIA VALLE DEL CRATI

«Per il resto rimangono tutte le considerazioni fatte ieri con la mia nota sull’importanza di questo Frecciarossa Sibari-Milano-Torino per una vasta e importante area della Calabria quella di tutta l’area urbana di Cosenza, della Presila, del Savuto, delle Serre, della Media Valle del Crati e dell’Esaro: oltre 60 comuni per più di 300mila abitanti. Grazie proprio alla comoda fermata di Torano-Lattarico nella nuova, moderna e agevole stazione toranese (è a poche centinaia di metri dallo svincolo dell’A2 di Torano e a 10-12 minuti da Rende e Cosenza e a una manciata di minuti da decine di altri centri ) potranno continuare ad usufruire di questa grande opportunità e scongiurare così l’isolamento totale (e con esso lo spopolamento di tanti, soprattutto, piccoli, lontani centri) rispetto all’alta velocità», conclude.