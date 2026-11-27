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Addio al Frecciarossa Sibari-Bolzano dal 13 dicembre: prezzi più alti, coincidenze impossibili a Bologna e disagi per i viaggiatori nord-sud.

La giornalista e il Frecciarossa. La rassegnazione meridionale farcita da indifferenza contrapposte alla caparbietà altoatesina, alla voglia di capire e di andare fino in fondo. La Calabria ha scoperto il pateracchio del treno Sibari-Bolzano (e ritorno) grazie all’intraprendenza di una cronista bolzanina che ha indagato su tutti i risvolti e le conseguenze in vista della soppressione del Frecciarossa a partire dal prossimo 13 dicembre. Un convoglio storico (riguarda molto anche la Basilicata) che attraversa lo Stivale, ribaltando le esigenze di due comunità agli opposti geografici ma con tanti interessi condivisi: d’estate si corre verso il mare, in inverno verso le settimane bianche e i campi da sci, senza contare il cordone dei migranti meridionali trapianti nel Sudtirolo.

Mara Da Roit ha preso in mano la questione con il piglio di una giornalista d’inchiesta, pignola, spigolosa, aprendo gli occhi a tanti siti e testate meridionali. Il suo articolo è un atto di denuncia che coinvolge non solo la Calabria ma anche la Basilicata e le altre regioni attraversate dal Frecciarossa. Ecco il resoconto di Mara Da Roit pubblicato da Buongiorno Südtirol, un sito online bolzanino.

UNO STRAPPO AI COLLEGAMENTI NORD-SUD E UN PASSO INDIETRO PER LA MOBILITÀ

Una cosa è certa: la cancellazione dallo scenario ferroviario del Sibari-Bolzano rappresenta uno strappo ai collegamenti nord-sud, e questo in un tempo in cui incentivare i trasporti veloci su rotaia con mezzi ad alta efficienza energetica e bassissime emissioni (come i moderni Frecciarossa) dovrebbe essere invece prioritario, in un’ottica di minor ricorso ad aerei e auto private. Un tempo, di conseguenza, in cui si dovrebbe AGEVOLARE chi si sposta in treno: non ostacolarne la mobilità e complicargli la vita, anche sotto il profilo economico. Tant’è: quello a cui ci troviamo di fronte è un vero passo indietro.

SUL TRENO SIBARI – BOLZANO: LE CONSEGUENZE

Concretamente, ai fruitori per pochi giorni ancora del Bolzano-Sibari, quanto costerà a livello di disagi e di costi la imminente sostituzione di tale Freccia con il nuovo Sibari-Torino per volere della Regione Calabria (che la tratta da Paola a Sibari finanzia)? Una linea, quest’ultima, che direzionando il treno verso nord-ovest taglierà fuori le stazioni di Verona Porta Nuova, Rovereto, Trento e Bolzano. Cosa aspetta dunque coloro i quali dall’Alto Adige, dal Trentino e dal Veronese (ivi inclusa una ampia porzione del comprensorio gardesano) dovranno raggiungere dopo questo cambiamento la Calabria (ma anche Napoli e Salerno: destinazioni che la Bolzano-Sibari serviva agilmente)?

Andiamo a farcene un’idea, focalizzando in questa panoramica principalmente la direttrice nord-sud dell’ormai quasi “ex” Bolzano-Sibari, e prendendo convenzionalmente a riferimento gli orari sul sito di Trenitalia da marzo 2027 (infatti da metà dicembre, per circa un mese e mezzo, il traffico ferroviario in Calabria sarà condizionato da lavori sulla linea).

Tre i punti principali:

⦁ necessità di cambio treno, con conseguente aumento della durata del viaggio – un tragitto, si noti, di oltre novecento chilometri, e che nella linea diretta attiva dal 2019 vedeva un assoluto valore aggiunto;

⦁ aumento del prezzo dei biglietti di almeno 60 euro a/r (corrispondenti a un +26% calato addosso dalla sera alla mattina);

⦁ coincidenze, oltre che scarse, con tempi di cambio a Bologna o risicati e al limite dell’impossibile, oppure prossimi alle tre ore di attesa fra un treno e l’altro (discorso da applicarsi in chiave differenziata alle singole fermate del dismettendo Bolzano-Sibari, dato che non tutte le stazioni calabre servite finora dal Sibari-Bolzano sono comprese indistintamente in tutte le Frecce da Bologna alla Calabria).

SUL TRENO SIBARI – BOLZANO: QUESTIONE AUMENTI

La tariffazione dinamica che agevola le lunghe percorrenze su un unico treno andrà persa, e il computo delle due tratte assommate (Bolzano-Bologna più Bologna-“Calabria”) per l’appunto lieviterà dai + 60 euro a/r a persona in su. Prendendo la stazione di Paola a mo’ di esempio, vediamo come il viaggio di Bolzano-Paola (o viceversa) passerà dai 117 euro del Frecciarossa “diretto” ai 148 euro del viaggio spezzato con cambio a Bologna, con rincaro quindi di 31 euro a tratta. Ovvero salirà, per l’andata e ritorno insieme, da 234 a 296 euro. Un aumento del 26,5%.

Conti alla mano, un viaggio a/r Bolzano-Paola con cambio a Bologna, percorrendo quindi lo stesso identico tragitto di prima ma spezzato, costerà a una famiglia di quattro persone adulte più 248 euro rispetto ad oggi (con la Freccia diretta e quindi senza cambi), per un totale di 1.184 euro di spesa complessiva. Ci riferiamo naturalmente alle tariffe “base”: le uniche che garantiscono cambi illimitati, ovvero di non rimetterci cifre comunque consistenti prenotando mesi prima un viaggio che per qualsivoglia ragione poi salti, e al tempo stesso pressoché le uniche scelte disponibili quando si prenota il viaggio pochi giorni prima (e si è già fortunati se non si deve ricorrere a classi superiori: un problema che si può ipotizzare crescerà quando da Bolzano ci si dovrà innestare su Frecce provenienti da Torino/Milano, col serio rischio di non trovare posto alcuno, o solo a prezzi inarrivabili per molti).

SUL TRENO SIBARI – BOLZANO: QUESTIONE COINCIDENZE

Nella soluzione di cambio più rapida indicata ad oggi dal sito Trenitalia, combinando la Freccia da Bolzano delle 13:12 (che in futuro avrà il fine corsa a Roma) con la nuova Freccia Torino-Sibari, chi da Bolzano/Trento/Verona viaggerà verso la Calabria e la Bassa Campania dovrà in sostanza catapultarsi da un treno all’altro – quando ce la farà –, affrontando inevitabilmente un cambio ad alto rischio di fallimento (non bastasse ciò che pagherà in più).

Infatti tale combinazione prevede:

⦁ partenza da Bolzano con il Frecciarossa per Roma delle ore 13:12;

⦁ arrivo a Bologna alle 15:44, se in orario…

⦁ soli 23 MINUTI di tempo di cambio

⦁ e ripartenza alle 16:07 con il Frecciarossa Torino-Sibari.

Chi è abbonato alle notifiche sui tempi di percorrenza dell’attuale collegamento diretto Alto Adige-Calabria, ben sa che anche per giorni di fila si viene informati di ritardi in corso di viaggio su tale linea a/r, tali da compromettere e far perdere in futuro coincidenze tutt’altro che di rado (vedere grafica).

Dovendo, come sarà ineluttabile, spezzare il viaggio, una coincidenza di appena una ventina di minuti avrà sistematicamente il requisito dell’impresa titanica, oltre a comportare ore di viaggio precedenti con l’occhio costantemente all’orologio per intraprendere calcoli di fattibilità. E l’ansia a mille, considerato che nel breve tempo a disposizione si dovranno salire e scendere con bagaglio le scalette dei due convogli incanalandosi in lunghe file, appurare o verificare il binario del treno di prosecuzione, individuare ove del caso e prendere ascensori o scale mobili, e nel tutto trascinarsi valigie con l’occhio ai tabelloni e l’orecchio ai comunicati, magari anche gestendo bambini o anziani.

DAL RISCHIO DI PERDERE IL TRENO ALLE LUNGHE ATTESE A BOLOGNA

Quand’anche fosse in orario il treno per la prosecuzione, chi non sia “navigato” in tali situazioni e al contempo agile e scattante… sarà “perso”. Figuriamoci se la Freccia su cui si viaggia da Bolzano arriverà a Bologna con un ritardo dalla decina di minuti in su. D’altro canto – situazione paradossalmente inversa – la combinazione ad esempio per la destinazione Scalea con partenza da Bolzano alle 7:12 prevede un tempo di attesa della coincidenza a Bologna di ben 2 ore e 43 minuti. Una tempistica che cozza in pieno contro il progresso, in un tempo di “Intelligenze Artificiali” che dovrebbero tradursi nel favorire l’utente e nell’incastrare tutte le necessità alla perfezione, o quasi, anziché creare criticità dove non c’erano.

Pensate che con questo il quadro sia completo? Non lo è.

PARALIZZATI A BOLOGNA?

Parlare, per la prima coincidenza poc’anzi esaminata, di un tempo minimo necessario di tre quarti d’ora o più, anziché della ventina di minuti previsti da Trenitalia, così da rendere sostenibile il cambio a Bologna sul Torino-Sibari, non è una prospettiva quantificata a caso. Infatti c’è nella vicenda un’aggravante estrema. In base agli orari consultabili ad oggi online, dopo le 16:07 – orario di partenza da Bologna della Freccia di raccordo verso la Calabria – qualora si perda tale coincidenza per ritardo del treno da Bolzano, si rimarrà paralizzati lì.

Infatti da Bologna NON PARTONO altri treni verso destinazioni calabre (Scalea, Paola, Torano Lattarico, Sibari e anche Reggio) che consentano di stare sotto le 13 ORE di tempistica AGGIUNTIVA, raggiungendo cioè la Calabria intorno alle 6 di mattina e viaggiando di notte (assegnati, ove del caso, a normali posti a sedere anziché a cuccette, se esaurite), per un totale di oltre 16 ore di viaggio.

L’INCUBO DEI VIAGGI NOTTURNI E DELLE VENTI ORE DI ODISSEA

Di fatto, tutte le combinazioni indicate attualmente dal sito (vedere grafica) comporteranno l’arrivo in Calabria dalle ORE 5:57 in avanti dell’indomani, con cambi multipli e dovendo fare ricorso anche a mezzi urbani per trasferimenti in corso di viaggio. Oppure si dovrà sperare di trovare posto (?!) sull’Intercity notte 1963, peraltro aspettandolo sei ore, così da raggiungere la Calabria senza ulteriori cambi ma… intorno alle ORE 8 della mattina dopo: il che porterebbe il tempo del viaggio iniziato alle 13:12 a Bolzano a quasi 20 ORE (trovi pure il lettore, una definizione per questa situazione e per questa prospettata condizione).

Ciò, a riconferma del fatto che la combinazione “Freccia da Bolzano delle 13:12” >> “Freccia da Bologna delle 16:07”, come da proposta del sito Trenitalia, appare tutto fuorché ben calibrata. Chi mai vorrà rischiare di rimanere bloccato a Bologna per un ritardo della Freccia da Bolzano superiore alla dozzina di minuti, con tutti i problemi derivanti da sbrogliare, ore di attesa, viaggio notturno e arrivo a destinazione l’indomani? Laddove fra gli utilizzatori vi saranno sempre anche persone non avvezze a situazioni di emergenza, non fisicamente o emotivamente preparate.

Eppure: Trenitalia questa combinazione la propone e la vende, in alternativa a quella con quasi tre ore di tempo di cambio. A proposito: quando nelle settimane scorse, da talune parti, si è sentito affermare che… “per i fruitori da Bolzano/Trento/Verona del sopprimendo Bolzano-Sibari non ci sarà problema, prenderanno la coincidenza allungando di poco il viaggio” – di cosa si parlava esattamente?

PARI OPPORTUNITÀ QUESTE SCONOSCIUTE

Fa specie osservare come, nella situazione ancora attuale per qualche giorno, e cioè con il Bolzano-Sibari operativo, chi per contro deve cambiare a Bologna da e verso Milano ha (e avrebbe continuato ad avere se non fosse cambiata la destinazione terminale) coincidenze a iosa: addirittura 12 treni “diretti” Bologna-Milano tra le 16:10 e le 19:05, quindi nelle tre ore successive a un eventuale cambio mancato. E a senso inverso, 6/7 “diretti” Milano-Bologna con adeguato margine per proseguire il viaggio verso la Calabria assicurandosi a Bologna un cambio garantito. Oltre ad altre possibilità con cambio, naturalmente.

Categorie di serie A e categorie di serie B, ci dicono i fatti. Viene da chiedersi se il fattore economico basti a giustificare discrepanze talmente macroscopiche: e così penalizzanti per una parte. Soprattutto pensando allo scenario degli altoatesini, trentini e veronesi bloccati in stazione a Bologna quando perderanno l’ultima coincidenza “umana” del giorno verso la Calabria. Resta da aggiungere, a quanto fin qui messo a fuoco, qualche piccolo particolare.

TRENO SIBARI – BOLZANO: DISPARITÀ E DISUGUAGLIANZE

Sulla direttrice Milano-Calabria circolano/circoleranno non meno di 7 treni diretti giornalieri (tra Frecce di Trenitalia e Italo), già includendo il nuovo Frecciarossa che comporterà la soppressione del Bolzano-Sibari.

Un bel Sette a Zero, non c’è che dire:

⦁ 7 treni “diretti” giornalieri verso la Calabria da Milano (dove condurrà, proseguendo poi su Torino, anche la nuova Freccia);

⦁ ZERO treni “diretti” verso la Calabria da Bolzano/Trento/Verona. Con, di pari passo, tutti i suddetti disagi a cascata. Pensare che sul versante adriatico la situazione va decisamente meglio, con l’Intercity 611 “diretto” Bolzano-Bari e, in senso inverso, l’IC 610 Lecce-Bolzano (in più: Frecce “spezzate”, ma con cambi fattibili). Verso sud-ovest invece, quanto a collegamenti diretti, non rimarrà che il nulla cosmico.

SENSIBILITÀ E DINTORNI

Piccola osservazione a margine, per integrare il quadro a livello di… sensibilità. C’è in provincia di Bolzano chi apertamente gioisce per la riconferma del Frecciarossa Bolzano-Roma delle ore 13:12. Ne ha diritto, ma il punto è che lì si ferma: fine del discorso. I tanti che dall’Alto Adige vanno e vengono dalla Calabria, e sui quali la nuova situazione ricadrà in pieno, non paiono un tema degno di nota. Una soluzione al problema del cambio “stretto” ancora può esserci? Si sente anche affermare, in Alto Adige, che una eventuale soppressione totale della Freccia delle 13:12 Bolzano-Sibari avrebbe comportato un vuoto di treni eccessivo fra Bolzano e Roma. Eppure il buco, nella frequenza dei Bolzano-Roma diretti, ancora c’è: ed è tra la Freccia delle 7:12 e quella delle 13:12. Dal capoluogo altoatesino si parte infatti per Roma alle 5:12, 5:50, 7:12, e poi alle 13:12, 15:12, 17:10.

IL “BUGO” DELLE 6 ORE E MEZZA

Ed è proprio entro quel “buco” di sei ore e mezza che forse (compatibilmente con la gestione del cadenzamento generale sulla rete ferroviaria) poteva starci un’anticipazione di un’ora o anche un po’ meno della partenza da Bolzano del treno delle 13:12, in modo da consentire ai viaggiatori diretti in Calabria di agganciare a Bologna una coincidenza affidabile. Senza rischiare di rimanere bloccati, nella peggiore delle ipotesi, ad appena un quarto del viaggio, arrivando a destinazione dopo immaginabili traversie non prima dell’indomani. Uno sguardo alle proiezioni dei nuovi orari ha spento questa speranza.

Le 13:12 sono state confermate tali e quali, come orario di partenza della Freccia 8519 da Bolzano. Evidentemente le ricadute su chi è diretto da Roma in giù non interessano gli algoritmi, e nemmeno chi di umano “instrada” queste scelte e decisioni – o comunque le avalla senza porsi problemi. Pur tuttavia, se è vero che rimuovere situazioni di svantaggio, penalizzazioni e disagio per l’utenza di un servizio è compito delle istituzioni, della politica, delle aziende che gestiscono il servizio stesso, piace pensare che una soluzione non sia troppo tardi per trovarla. Ma… una nuova linea diretta fino a Reggio o perlomeno a Paola?

Modificare auspicabilmente gli orari, per blindare dei cambi possibili, è chiaramente la prima e più stringente necessità. Tuttavia perché non anche guardare, per il futuro, a un rinnovato salto di qualità? Perché non intervenire cioè, di concerto fra Bolzano, Trento e Verona, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti affinché stanzi i fondi per una nuova linea diretta da Bolzano alla Calabria, prendendo in considerazione come destinazione terminale REGGIO o almeno PAOLA, che più facilmente potrebbero reggersi “a mercato” rispetto alla tratta verso Sibari e lo Jonio?

TRENO SIBARI – BOLZANO: L’ALTERNATIVA ANDATA BOLZANO-SALERNO

In alternativa, un’ipotesi per la direttrice nord-sud potrebbe essere il prolungamento intanto parziale del Frecciarossa in partenza da Bolzano alle 7:12, facendogli raggiungere Salerno per intercettare lì l’Intercity 553, treno relativamente veloce che collegherebbe i viaggiatori a tutte le principali località della Calabria tirrenica e, da Paola, anche all’altra costa. Un cambio, quello verso l’IC 553, che sarebbe impossibile a Roma Termini per i tempi strettissimi, ma che a Salerno risulterebbe più che agevole anche con eventuali ritardi in arrivo.

Qualcosa di analogo (con la migliore soluzione ritenuta possibile) potrebbe/dovrebbe essere messo in atto in favore del viaggio di ritorno, dove l’arrivo a Bologna alle 12:53 della Freccia Sibari-Milano (per la quale, vista l’esperienza del Sibari-Bolzano, sono da mettere in conto ritardi frequenti) prevede di nuovo un cambio di appena una ventina di minuti: dovendo poi attendere per ben quattro ore, in caso di coincidenza mancata, una Freccia “diretta” per Bolzano, allungando mediamente il viaggio fino a 13 ore.