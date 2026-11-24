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L’appello del presidente di Ance Cosenza Giuseppe Galiano: «Superbonus, correttivi allo ‘spalma crediti’ per tutelare le imprese»

COSENZA – «È indispensabile intervenire sulla disposizione relativa allo ‘spalma crediti’ del Superbonus, introducendo modifiche che evitino di penalizzare le imprese. Cambiare le condizioni a percorso già avviato significa compromettere la stabilità degli operatori che hanno fatto affidamento sulle regole vigenti, esponendoli a difficoltà del tutto impreviste». È quanto dichiara il presidente di Ance Cosenza Giuseppe Galiano intervenendo sul tema della misura che obbliga a spalmare su 10 anni la quota di credito d’imposta Superbonus compensabile nel 2027.

Criticità evidenziate nelle scorse ore anche dal presidente Antonio Ciucci di Ance secondo cui le nuove disposizioni inserite nella Legge di Bilancio rischiano di produrre conseguenze particolarmente pesanti per le aziende che hanno scelto di applicare lo sconto in fattura, incassando i relativi crediti d’imposta a fronte di lavori già realizzati.

Si tratta di imprese che hanno regolarmente sostenuto i costi degli interventi, provvedendo al pagamento di fornitori e dipendenti e facendo affidamento sulla possibilità di utilizzare i crediti maturati.

A essere penalizzati sono proprio gli operatori che hanno mantenuto i crediti d’imposta nella propria disponibilità, senza cederli o immetterli ulteriormente sul mercato. Per queste imprese, le nuove limitazioni alla compensazione fiscale previste per il 2027 potrebbero determinare un grave squilibrio finanziario, non programmato e difficilmente sostenibile, soprattutto per quanto riguarda il versamento di imposte e contributi.

L’APPELLO DI GALIANO

«In una fase economica già complessa, caratterizzata dall’aumento dei costi dell’energia e dei materiali – continua il numero uno di Ance Cosenza Giuseppe Galiano – sottrarre risorse finanziarie alle imprese vuol dire mettere a rischio la loro stessa sopravvivenza, il lavoro che generano, lo sviluppo economico dei territori che a cui contribuiscono. Il nostro appello è alle forze politiche del territorio nel farsi parte attiva affinché, durante l’iter di conversione parlamentare, venga individuata una soluzione capace di tutelare le imprese coinvolte.

Chiediamo, più in generale, regole certe e stabili nel tempo – conclude Galiano – perché le imprese hanno bisogno di programmare investimenti e attività su orizzonti pluriennali. Senza un quadro normativo chiaro, stabile e affidabile, fare impresa diventa sempre più difficile e ogni prospettiva di crescita rischia di essere compromessa».