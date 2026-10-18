Corigliano-Rossano, via al piano di resilienza energetica comunale

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Il comune di Corigliano-Rossano accelera sul Piano di resilienza energetica, meno sprechi, più rinnovabili e servizi pubblici protetti. Dal fotovoltaico sui tetti pubblici alle Comunità Energetiche e tutela dei servizi essenziali

Consumare meno energia, produrne di più sul territorio, ridurre la spesa del Comune e rendere meno vulnerabili i servizi pubblici alle crisi internazionali: sono gli obiettivi del Piano di Resilienza Energetica sul quale la Giunta comunale di Corigliano-Rossano ha deciso di accelerare. La priorità va a risparmio, efficientamento, autoproduzione e progressiva autosufficienza energetica del patrimonio e dei servizi comunali.

La scelta arriva in un contesto internazionale segnato dalle tensioni legate allo Stretto di Hormuz e dalla volatilità dei prezzi dell’energia, temi che hanno riportato al centro la sicurezza degli approvvigionamenti. Per l’amministrazione comunale, tuttavia, non si parte da zero: il lavoro è già avviato attraverso l’Unità di Progetto “Energia e Sostenibilità”, l’Energy Manager, la ricognizione dei consumi e dei contratti, oltre alla verifica straordinaria degli impianti solari e fotovoltaici di proprietà comunale.

Piano di resilienza energetica. Stasi: «Il Comune non vuole più subire i prezzi»

«Quello che accade a migliaia di chilometri di distanza può arrivare molto rapidamente dentro le nostre case e dentro i bilanci pubblici sotto forma di aumento del costo dell’energia, dei trasporti e dei servizi – dichiara il sindaco Flavio Stasi – Per questo non possiamo limitarci a subire le conseguenze delle crisi internazionali. Dobbiamo utilizzare ogni strumento disponibile per rendere il nostro territorio più autonomo, più efficiente e meno esposto alle oscillazioni dei mercati».

Secondo il primo cittadino, l’obiettivo è recuperare pienamente gli impianti già esistenti, produrre energia sui tetti e sulle superfici pubbliche, ridurre gli sprechi e portare le Comunità Energetiche «verso una fase concreta». «Abbiamo già degli studi prodotti dagli uffici e dall’Energy Manager comunale, che andremo a concretizzare: il Comune non vuole più subire passivamente i prezzi dell’energia, ma aggredirli. Ogni euro che riusciamo a non spendere inutilmente in energia è una risorsa che può rimanere nei servizi della città», aggiunge Stasi.

Centri storici, efficienza e contrasto allo spopolamento

Un capitolo specifico riguarda i centri storici. Ridurre i costi energetici degli immobili significa, per la Giunta, affrontare anche un problema sociale e urbano: rendere più sostenibile la vita nei borghi antichi, recuperare edifici poco utilizzati e contribuire al contrasto dello spopolamento.

Tra le misure prospettate figura un indirizzo agli uffici comunali, in raccordo con enti come la Soprintendenza, per studiare soluzioni di efficientamento energetico compatibili con la tutela del paesaggio e del valore storico-architettonico dei borghi. L’obiettivo è anche migliorare le condizioni di sostenibilità per chi vi abita.

Fotovoltaico su scuole, impianti sportivi e aree pubbliche

La prima linea di intervento riguarda il patrimonio pubblico. Il Comune individuerà le superfici su cui avviare studi di fattibilità per nuovi impianti da fonti rinnovabili, dando priorità alle coperture di edifici pubblici e scuole, impianti sportivi, sedi operative, parcheggi, aree pertinenziali, superfici già impermeabilizzate o degradate e terreni comunali o confiscati alla criminalità organizzata.

Particolare attenzione è prevista per famiglie vulnerabili, edilizia sociale e Terzo settore. L’energia condivisa potrebbe diventare, secondo l’amministrazione, anche uno strumento di contrasto alla povertà energetica.

Servizi essenziali e sicurezza energetica

Il Piano dedicherà una parte specifica alla continuità dei servizi pubblici, che «non possono semplicemente spegnersi». Saranno valutati Protezione Civile, infrastrutture digitali, sistemi di comunicazione, videosorveglianza, server room, apparati di rete, sedi operative e altri impianti strategici.

Per queste realtà saranno esaminati fotovoltaico, sistemi di accumulo, gruppi di continuità, gestione intelligente dei carichi, microreti e alimentazioni di emergenza, quando tecnicamente ed economicamente sostenibili.

Finanziamenti: GSE, fondi europei e partenariati

Per ogni intervento il Piano dovrà individuare la soluzione di finanziamento più adeguata. Tra le fonti prese in esame: Conto Termico 3.0, incentivi GSE e per le Comunità Energetiche, fondi europei, nazionali e regionali, PR Calabria FESR/FSE+, contratti ESCo e forme di partenariato pubblico-privato.

L’amministrazione assicura che le scelte dovranno sempre salvaguardare l’interesse pubblico e la disponibilità strategica degli impianti, con l’obiettivo di rendere Corigliano-Rossano meno esposta alle crisi energetiche e più capace di reinvestire le risorse risparmiate nei servizi alla cittadinanza.

